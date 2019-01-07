    • 2019年1月7日

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    马来西亚官方：发现疑似地板碎片可能来自MH370

    星期一, 一月 07, 2019 ,

    airlineratings.com报道，马来西亚官方确认，去年在马达加斯加发现的一些客机残骸碎片中，其中一块地板碎片有可能来自失踪的MH370客机。
    　　
    去年1130日，碎片猎人BlaineGibsonMH370失踪乘客的亲属向马来西亚交通部长陆兆福移交了5个客机残骸碎片。
    　　
    MH370安全调查组的近日更新的报告中说，其中一个地板碎片来自一架波音777飞机，而且有可能来自MH370
    　　
    去年11月，Gibson告诉airlineratings.com碎片可以证明两件事：MH370非常猛烈地坠入海中，而且几乎可以确定是在南印度洋。
    　　
    关键的碎片是在马达加斯加南部的Sandravinany发现的，碎片上留有标牌一角，疑似波音777飞机的地板碎片。

    碎片上的标牌可以看出有“VPPS61”的编号，而MH370独立调查小组成员之一DonThompson可以确认完整的标牌编号是“BAC27WPPS61”，他在MH17的地板残骸上发现了相似的标牌。此处的“V”可能是字母“W”的一半。
    　　
    这一分析得到了马来西亚当局的确认。

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