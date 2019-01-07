马来西亚官方：发现疑似地板碎片可能来自MH370

据 airlineratings.com 报道，马来西亚官方确认，去年在马达加斯加发现的一些客机残骸碎片中，其中一块地板碎片 “ 有可能 ” 来自失踪的 MH370 客机。

去年 11 月 30 日，碎片猎人 BlaineGibson 及 MH370 失踪乘客的亲属向马来西亚交通部长陆兆福移交了 5 个客机残骸碎片。

MH370 安全调查组的近日更新的报告中说，其中一个地板碎片来自一架波音 777 飞机，而且 “ 有可能 ” 来自 MH370 。

去年 11 月， Gibson 告诉 airlineratings.com ， “ 碎片可以证明两件事： MH370 非常猛烈地坠入海中，而且几乎可以确定是在南印度洋。 ”

关键的碎片是在马达加斯加南部的 Sandravinany 发现的，碎片上留有标牌一角，疑似波音 777 飞机的地板碎片。





碎片上的标牌可以看出有 “VPPS61” 的编号，而 MH370 独立调查小组成员之一 DonThompson 可以确认完整的标牌编号是 “BAC27WPPS61” ，他在 MH17 的地板残骸上发现了相似的标牌。此处的 “V” 可能是字母 “W” 的一半。

这一分析得到了马来西亚当局的确认。

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