美总统特朗普和民主党越闹越僵 不准佩洛希乘军用飞机出访

美国总统特朗普与民主党围绕政府部分停摆的冲突进一步升级，他拒绝众议院议长佩洛希 (Nancy Pelosi) 乘坐军用飞机出国访问，明显是在报复佩洛希建议他推迟国情咨文讲话一事。





双方关系越闹越僵，暗示已进入第 27 天的政府部分关门局面近期很难得到解决。

同时，特朗普政府继续设法减轻停摆的影响。国务院宣布，出于国家安全原因，下周将召集被迫放假的工作人员回来上班。





作为一个国会代表团的成员，佩洛希原定乘坐军用飞机前往北约总部所在地比利时，还将前往阿富汗看望驻阿美军。





特朗普在给佩洛希的信中拒绝她所率领的代表团乘坐军用飞机，并将这次出行称为一场 “ 远足 ” 。但佩洛希的发言人表示，此次出访阿富汗战区，是为了听取安全和情报方面的汇报。





“ 鉴于 80 万优秀的美国 ( 政府 ) 员工领不到薪水，我确信你会认同推迟这个公关活动是完全合适的， ” 特朗普写道。





他对佩洛希说，她可以乘民航出访。





众议院一民主党助手匿名对路透表示，按照惯例，出于安全原因这次出访行程的细节不应披露。但白宫致信佩洛希，使得详细行程公之于众。





佩洛希周二曾致信特朗普，建议他将定于 1 月 29 日在国会发表的国情咨文演说推迟至政府重新开门之后。特朗普不准她乘军机出访，似乎是针对此事。





特朗普的举动受到共和党参议员的批评。

“

不应该以幼稚对幼稚，

”

共和党参议员葛兰姆

(Lindsey Graham)

在推特上写道。

(

路透社

)

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