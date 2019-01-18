印度“大师”不仅强奸还谋杀记者 20年徒刑变无期

印度“大师”辛格（Gurmeet Ram Rahim Singh）曾经因强奸女信徒在2017年被判20年有期徒刑，在印度国内外引发轰动。而在近日，辛格又因谋杀记者罪加一等，被法庭判处无期徒刑。
综合英国广播公司及印度新德里电视台17日报道，2017年8月底，印度宗教组织“真神宫”头目辛格因强奸罪、刑事恐吓罪被判20年有期徒刑。判决引发了其支持者爆发大规模骚乱并引发暴力事件，造成38人死亡，200多人受伤。
因此，为了避免再出现失控的局面，审判辛格涉嫌谋杀案的一家特别法庭接受了哈里亚纳邦政府的要求，让辛格通过视频在监狱接受审判。除了辛格外，他的3名亲密助手也被判终身监禁。
据悉，这位印度“大师”和其同伙与2002年一名报社记者兼编辑拉姆·贾特拉帕蒂（Ram Chander Chhatrapati）被谋杀有关。拉姆曾在所属报纸《全部的真相》上刊登了一封匿名信，讲述了辛格在他的“真神宫”总部内如何对女性进行性侵。在他发表这篇文章的5天后，就被“真神宫”信徒在住所外开枪杀害。
在父亲拉姆去世后，年仅21岁的安舒尔接管了这家报纸的运营，并对辛格提出了强奸和谋杀指控。“我的父亲为真相牺牲了生命，”他在2017年的采访中说，“我不能让他的牺牲白白浪费。”
据海外网此前报道，辛格被认为是印度最具影响力的人物之一，他在全世界的信徒超过6000万。据悉，该组织在哈里亚纳邦近1000英亩的产业中，有自己的酒店、电影院、板球场和学校。英国《镜报》称，辛格被称为“珠光宝气的灵魂导师”，坐拥约人民币2.4亿元的净资产。
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