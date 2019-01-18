印度“大师”不仅强奸还谋杀记者 20年徒刑变无期

印度 “ 大师 ” 辛格（ Gurmeet Ram Rahim Singh ）曾经因强奸女信徒在 2017 年被判 20 年有期徒刑，在印度国内外引发轰动。而在近日，辛格又因谋杀记者罪加一等，被法庭判处无期徒刑。

综合英国广播公司及印度新德里电视台 17 日报道， 2017 年 8 月底，印度宗教组织 “ 真神宫 ” 头目辛格因强奸罪、刑事恐吓罪被判 20 年有期徒刑。判决引发了其支持者爆发大规模骚乱并引发暴力事件，造成 38 人死亡， 200 多人受伤。





因此，为了避免再出现失控的局面，审判辛格涉嫌谋杀案的一家特别法庭接受了哈里亚纳邦政府的要求，让辛格通过视频在监狱接受审判。除了辛格外，他的 3 名亲密助手也被判终身监禁。

据悉，这位印度 “ 大师 ” 和其同伙与 2002 年一名报社记者兼编辑拉姆 · 贾特拉帕蒂（ Ram Chander Chhatrapati ）被谋杀有关。拉姆曾在所属报纸《全部的真相》上刊登了一封匿名信，讲述了辛格在他的 “ 真神宫 ” 总部内如何对女性进行性侵。在他发表这篇文章的 5 天后，就被 “ 真神宫 ” 信徒在住所外开枪杀害。

在父亲拉姆去世后，年仅 21 岁的安舒尔接管了这家报纸的运营，并对辛格提出了强奸和谋杀指控。 “ 我的父亲为真相牺牲了生命， ” 他在 2017 年的采访中说， “ 我不能让他的牺牲白白浪费。 ”

据海外网此前报道，辛格被认为是印度最具影响力的人物之一，他在全世界的信徒超过

6000

万。据悉，该组织在哈里亚纳邦近

1000

英亩的产业中，有自己的酒店、电影院、板球场和学校。英国《镜报》称，辛格被称为

“

珠光宝气的灵魂导师

”

，坐拥约人民币

2.4

亿元的净资产。

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