中美贸易谈判进入深水区 核心问题谈判仍任重道远

持续近一年的中美贸易争端在新年伊始迎来 “ 新气象 ” 。继上周在北京举行副部级磋商后，中国副总理刘鹤本月底亦赶在春节前赴美进行更高级别磋商，将聚焦更实质的核心问题，谈判正式进入深水区。





距离双方贸易战休战 90 天的限期时间已经过半，知识产权、技术转让等核心问题如何解决既是本次谈判的重头戏，亦成为双方能否达成协议、以何种形式达成的关键因素。





多位受访人士分析，中美双方在此前的磋商已亮明诚意，但如何在紧迫的时间内要做到双方都体面地妥协、尽早拿出举世盼望的 “ 双方都能接受的方案 ” 并不是容易事；若乐观预计，可能 “ 先易后难 ” 达成局部方案或协议，而分歧较大的结构性问题如何妥善解决依然严峻。





“ 谈判越是进入核心问题的深层面，难度越大。 ” 一位了解情况、不愿具名的中国政府官员对路透称，中美双方的核心立场很难短期改变，恐怕还需要双方后续有更多的探讨和谈判，现在谈最终结果还为时尚早，只能说在朝着好的方向发展。





他并称，双方已经从最初的试探性破冰交流到表明诚意解决关税问题、逐步深入到经济发展的深层次问题，但要认识到 “ 冰冻三尺非一日之寒 ” ，一两次谈判并不能解决贸易争端的所有问题，谈判过程依然存在不确定性。





另一位接近决策层的官员指出，如果上周的中美面对面磋商是 “ 前菜 ” ，那么接下来的更高级别谈判才是真正的 “ 主菜 ” ，上周磋商的积极成果令双方未来达成协议的门槛在降低，如果月底的磋商进展顺利，部分分歧有望得以解决。





中国商务部新闻发言人高峰周四称，应美国邀请，国务院副总理刘鹤将于 1 月 30-31 日访美，就经贸问题进行磋商。





中国商务部研究院国际市场研究所副所长白明指出，中美经贸关系是全方位的，对于贸易摩擦要持谨慎乐观态度。具体而言，就是争取摩擦不再扩大，找出中美之间哪一方面可以先解决，在这个基础上，双方的矛盾、冲突范围越小越好，程度越低越好。





美国总统特朗普本周一乐观预计，美国将与中国达成协议，结束一场针锋相对的贸易战。他表示，北京希望进行谈判，谈判进展顺利。





中美双方于 1 月 7-9 日在北京举行经贸问题副部级磋商。美国贸易代表署在一份声明中表示，中国已承诺从美国采购 “ 大量 ” 农业、能源和制造业产品，以及服务。双方讨论了 “ 在两国贸易关系中实现公平、互惠和平衡的途径 ” ，但声明未提供有关谈判结果的具体细节。





** 核心问题谈判任重道远 **





伴随中美贸易摩擦的持续演进，中美两国以及全球经济都受到不同程度的影响。为释缓压力，双方都力求将自己的损失最小化，并在近期陆续释放出积极信号与诚意；但双方自身的核心诉求差距较大是绕不开的话题，也是贸易谈判中的最大挑战。





“ 要完全消除中美贸易冲突的难度固然很大，但是要守住核心利益，有取有舍。 ” 上述接近决策层的官员称，在解决冲突的过程中维护中国经济的核心利益，也并非全无可能。中美关系并不局限于经贸领域，更要从长远角度妥善处理核心问题。





瑞银首席经济学家汪涛分析认为，中美双方在今年 3 月底之前达成重大协议的可能性很小，不过谈判仍有很大机会取得一定积极进展。她认为取得 “ 一定积极进展 ” 的可能性达 50% ，并预计美国会继续推迟加征关税。





国盛宏观首席分析师熊园指出，近期的中美贸易摩擦阶段性缓和符合预期，但从长远看，中美关系仍是今后数十年的全球大变量，实质性缓解大概率很难看到。后续仍需持续关注特朗普对 2,000 亿美元关税税率是否再加到 25% 的决定、对剩下的 2,670 亿美元商品加征关税的表态，以及 90 天谈判缓冲期内的具体磋商情况。





针对中美双方上周在北京举行的经贸问题副部级磋商，中国商务部表态称，中美双方在磋商中就共同关注的贸易问题和结构性问题进行了广泛、深入、细致的交流，推动解决彼此关切的问题。





不过，美国共和党参议员格拉斯利本周表示，美国贸易代表莱特希泽认为，上周与中国的贸易磋商中，并未在结构性问题上取得任何进展。中美贸易战影响到数千亿美元商品贸易，在两国元首宣布贸易战休战 90 天后，中国上月恢复采购美国大豆，但购买规模不大。





尽管中国

2018

年全年外贸进出口规模首次突破

30

万亿元人民币再创新高，但

12

月以美元计价出口同比创两年来最大降幅，表明抢出口效应已经基本消失；

2019

年全球经济增长放缓已经得到验证，叠加中美贸易冲突的长期性特征，意味着今年中国外贸形势不容乐观，尤其一季度出口可能非常糟糕。（路透社）

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