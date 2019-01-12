马其顿改名“北马其顿” 以结束与希腊的国名争端





当地时间星期五（ 11 日），马其顿议会通过了一项宪法修正案，同意将国家名称改为北马其顿共和国，以结束该国与希腊长达数十年的国名争端。

据路透社消息，在 120 个席位的议会中， 81 名议员投了赞成票。同时，也有反对党派抵制投票。据悉，马其顿申请加入欧盟和北约的行动长期受到希腊阻挠，但是去年 6 月两国达成意向协议，将马其顿国名改为 “ 北马其顿共和国 ” ，以结束 20 多年的争端。





马其顿国名之争由来已久。希腊一直反对马其顿国名，坚称其名称暗含着对希腊北部同名省份的领土主张。此外， “ 马其顿 ” 这个名字也象征着亚历山大大帝的文化遗产。因此，希腊要求马其顿更名，不然就将继续阻碍其加入北约和欧盟。欧盟也呼吁马其顿与希腊尽快解决国名争议，以便开始入欧谈判。

马其顿更名，无疑将影响该国未来发展的方向。即使对修改国名意见不一，但在加入北约和欧盟一事上，马其顿国内各政治力量并无原则性分歧。据《华盛顿邮报》消息，马其顿总理扎埃夫曾表示， “ 对于我的国家来说，没有任何东西能够替代完整的北约和欧盟成员国资格。 ”

此外，马其顿从政治危机到国家更名协议的达成，从始至终也都伴随着大国博弈的影子。去年

9

月，时任美国国防部长马蒂斯称，俄罗斯收买某些马其顿政治团体并在社交媒体上散播假消息，以破坏马其顿更名公投，阻挠其加入北约和欧盟。对此，俄罗斯否认，并称马其顿若加入北约将带来

“

不良后果

”

。反对北约东扩的俄罗斯，显然并不愿看到主体民族为斯拉夫人的马其顿倒向北约。

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