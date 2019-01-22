新加坡大华银行：料中美能就贸易谈判达有限度协议 支持上半年经济

新加坡大华银行周一发表报告称，现时距离中美贸易战休战期结束已过了一半，迄今双方的谈判具建设性，并预期在休战期结束前应可达成有限度的协议，惟不期望可就棘手的结构性问题达至明确的解决方法，并很可能需延长谈判期，但料上半年情况仍会稍为稳定。





报告并指，虽然美国总统特朗普渴望与中国达成某些协议以缓和紧张局势，但在结构性问题上可能仍未能达成协议，将对今年稍后时间至明年构成一些风险。不过，国务院副总理刘鹤将于本月 30-31 日访美，以及中国采取政策措施支持经济增长将为中国今年的前景塑造期望。





中国国家统计局稍早公布，中国 2018 年 GDP 增速 6.6% 创出 28 年新低，其中四个季度是逐级走低，四季度增速 6.4% 为近 10 年低位。





大华银行维持中国 2019 年 GDP 增长预测为 6.3% ，料下半年的经济前景展望将较弱，因预期今年稍后时间将有更大的外部风险。





该行预期，中国将加强逆周期措施以稳定经济，至于力度则或取决于中美贸易谈判的结果。继中国人民银行年初下调存款准备金率 100 个基点后，该行预期今年人行还将降准两次，倘美联储（ FED ）推迟收紧利率或美国国内经济前景明显恶化，则下半年中国或许有下调政策利率的空间。





该行表示，近期人民币兑美元汇价因贸易紧张情况缓和而有所回升，但中国的经济增长挑战很可能持续并加剧，故从基本面看，近期人民币上升幅度过大。除非刘鹤访美取得突破，否则人民币在 2 月初的农历新年假期中可能平静下来。





报告指，上周一 (14 日 ) 美元 / 人民币创下 6.7337 的低点，自那时起美元下行势头快速减慢，加上严重超卖的情况表明 6.7337 的低点可能是短期的底部。目前的价格行为被视为整固阶段的前期。在未来一至两周，美元 / 人民币预计将横向交易并略为走高，可能在 6.7450-6.8400 区间内徘徊。





大华银行重申美元 / 人民币于 2019 年将升至 7.00 的预测，第一、二季分别为 6.95 及 7.00 ，第三及四季则进一步升至 7.10 。（路透社）

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