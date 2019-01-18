华回应美诉求 月底研外商投资法





中美贸易争议即将进入关键的高层谈判阶段，相对于美方在会前的步步施压，中方表现出耐性及善意。中国国务委员、外交部长王毅 ( 见图 ) 日前接受《人民日报》专访时指出，中美双方都有扩大经贸合作的意愿，应当有能力也有智慧推动达成一个彼此都能接受的方案，给两国人民带来好消息，给世界各国吃下定心丸。





《华尔街日报》报道，中国正加快制定“外商投资法”，以回应美国的诉求。全国人大常委会周三宣布将于本月二十九日至三十日开会，主要审议“外商投资法”草案。报道称，新法规有望给国内外企业提供更公平的竞争环境，承诺保护外国企业的知识产权，禁止技术转让，这是美国政府最关注的两个领域。





王毅表示，中美合作是双方的最佳选择。四十年前，中美为了两国人民的利益和世界的和平、稳定、繁荣走到了一起。四十年后的今天，尽管两国各自的情况以及国际形势都发生了变化，但双方仍应“不忘初心、保持定力，不被一时一事所惑，不为一局一域所扰”，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。





王毅重申，中美共同利益远大于分歧，合作远大于摩擦。双方要拓展在能源、农产品、基础设施建设等领域合作，彼此向对方提供更为开放、透明和规范的环境，把经贸合作潜力进一步发掘和调动出来。





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