比尔·盖茨排队买汉堡一餐只花7美元 网友:不可思议

当地时间13日晚，美国西雅图一位网友拍下了比尔·盖茨排队买汉堡的照片，并上传至网络，引发网友的广泛关注和热议。
《每日邮报》报道称，比尔·盖茨当天身穿暗红色毛衣、灰色裤子和黑色运动鞋，站在一家连锁快餐店门口，排队购买汉堡。他双手插在裤子口袋里，神态自然。
据悉，比尔·盖茨买了一个豪华汉堡、一包薯条和一大杯可乐，这顿饭只花费了7.68美元。
大家纷纷表示，没有想到拥有955亿美元身价的世界前首富，竟然这样“接地气”。
微软前雇员迈克·加洛斯（Mike Galos）在脸书上评论称，“当你身价千亿美元，经营着史上最大的慈善机构，却还像我们其他人一样，排队买汉堡、薯条和可乐……即使拥有很多财富和极高的地位，依然非常谦逊，这才是有钱人真正的行为方式……”。
这名微软前雇员还透露，比尔·盖茨平常都很友好，曾在派对上与他有过交谈，但是从没有在街上或在餐馆里遇到过他。
有网友表示，正在排队的比尔·盖茨似乎“很好地融入了大家，没有人注意到他”。还有网友表示，没想到比尔·盖茨居然会和普通人一样去排队买汉堡。
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