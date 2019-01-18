    • 2019年1月18日

    Home global 比尔·盖茨排队买汉堡一餐只花7美元 网友:不可思议

    比尔·盖茨排队买汉堡一餐只花7美元 网友:不可思议

    星期五, 一月 18, 2019

    当地时间13日晚，美国西雅图一位网友拍下了比尔·盖茨排队买汉堡的照片，并上传至网络，引发网友的广泛关注和热议。
    　　
    《每日邮报》报道称，比尔·盖茨当天身穿暗红色毛衣、灰色裤子和黑色运动鞋，站在一家连锁快餐店门口，排队购买汉堡。他双手插在裤子口袋里，神态自然。
    　　
    据悉，比尔·盖茨买了一个豪华汉堡、一包薯条和一大杯可乐，这顿饭只花费了7.68美元。

    大家纷纷表示，没有想到拥有955亿美元身价的世界前首富，竟然这样接地气
    　　
    微软前雇员迈克·加洛斯（Mike Galos）在脸书上评论称，当你身价千亿美元，经营着史上最大的慈善机构，却还像我们其他人一样，排队买汉堡、薯条和可乐……即使拥有很多财富和极高的地位，依然非常谦逊，这才是有钱人真正的行为方式……”
    　　
    这名微软前雇员还透露，比尔·盖茨平常都很友好，曾在派对上与他有过交谈，但是从没有在街上或在餐馆里遇到过他。
    　　
    有网友表示，正在排队的比尔·盖茨似乎很好地融入了大家，没有人注意到他。还有网友表示，没想到比尔·盖茨居然会和普通人一样去排队买汉堡。

    报道称，比尔·盖茨很喜欢吃Dick‘s 的汉堡，他于2011年在华盛顿大学演讲时曾表示，我能理解人们想拥有数百万美元的愿望，这会带来一定程度上的自由，但即便你拥有的钱再多，Dick’s的汉堡也不会涨价。比尔·盖茨还表示，自己在某种程度上他和大家是一样的。

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签：