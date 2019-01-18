比尔·盖茨排队买汉堡一餐只花7美元 网友:不可思议

当地时间 13 日晚，美国西雅图一位网友拍下了比尔 · 盖茨排队买汉堡的照片，并上传至网络，引发网友的广泛关注和热议。

《每日邮报》报道称，比尔 · 盖茨当天身穿暗红色毛衣、灰色裤子和黑色运动鞋，站在一家连锁快餐店门口，排队购买汉堡。他双手插在裤子口袋里，神态自然。

据悉，比尔 · 盖茨买了一个豪华汉堡、一包薯条和一大杯可乐，这顿饭只花费了 7.68 美元。





大家纷纷表示，没有想到拥有 955 亿美元身价的世界前首富，竟然这样 “ 接地气 ” 。

微软前雇员迈克 · 加洛斯（ Mike Galos ）在脸书上评论称， “ 当你身价千亿美元，经营着史上最大的慈善机构，却还像我们其他人一样，排队买汉堡、薯条和可乐 …… 即使拥有很多财富和极高的地位，依然非常谦逊，这才是有钱人真正的行为方式 ……” 。

这名微软前雇员还透露，比尔 · 盖茨平常都很友好，曾在派对上与他有过交谈，但是从没有在街上或在餐馆里遇到过他。

有网友表示，正在排队的比尔 · 盖茨似乎 “ 很好地融入了大家，没有人注意到他 ” 。还有网友表示，没想到比尔 · 盖茨居然会和普通人一样去排队买汉堡。





报道称，比尔

·

盖茨很喜欢吃

Dick‘s

的汉堡，他于

2011

年在华盛顿大学演讲时曾表示，

“

我能理解人们想拥有数百万美元的愿望，这会带来一定程度上的自由，但即便你拥有的钱再多，

Dick’s

的汉堡也不会涨价。

”

比尔

·

盖茨还表示，自己在某种程度上他和大家是一样的。

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