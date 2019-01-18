朱利安尼：特朗普的竞选团队或许跟俄罗斯有串通，但特朗普本人没有

特朗普总统的律师之一鲁迪 · 朱利安尼说，特朗普 2016 年竞选团队中的一些人或许跟俄罗斯串通来帮助特朗普胜选，但特朗普本人并没有跟俄罗斯串通。





前纽约市长朱利安尼周三晚间对 CNN 说： “ 我从来没有说过竞选团队或者竞选团队里的人没有串通。 “





” 我说的是美国总统， ” 他说， “ 没有任何证据表明，美国总统犯下了你能在这里犯下的唯一罪行，即与俄罗斯人合谋黑客袭击 ” 反对派民主党全国委员会。 ”





周四，朱利安尼试图澄清自己的言论，他说： “ 我只代表特朗普总统，不代表特朗普的竞选团队。特朗普总统没有以任何形式和俄罗斯串通。同样，我也不知道竞选团队中的成千上万人当中有任何人有任何串通行为。 ”





朱利安尼在 CNN 采访中的这番表述与特朗普本人在推特上发表过至少 13 次的言论大相径庭。特朗普本人在推特上说，他成功的总统竞选团队没有勾结俄罗斯。





最近一次，特朗普于上月在推特上写道： “ 民主党人找不到将特朗普竞选团队跟俄罗斯联系在一起的证据，没有证据，没有串通，这是因为本来就没有串通。 ”





俄罗斯否认了美国情报部门的结论，即莫斯科的特工插手竞选，帮助特朗普赢得选举，尽管普京总统在去年 7 月和特朗普于赫尔辛基举行的峰会上承认，他希望当时还是地产大亨的特朗普能够打败他的民主党总统候选人、前美国国务卿希拉里 • 克林顿。





特别检察官罗伯特 · 穆勒 (Robert Mueller) 和他的检察官团队已经对特朗普的竞选团队与俄罗斯的关联进行了 20 个月的调查，并调查了特朗普作为总统是否试图阻挠调查，干预司法。





穆勒预计正在就调查发现撰写报告，此前他已经让特朗普身边的几个重要官员认罪或被定罪，包括特朗普的个人律师迈克尔 · 科恩，前国家安全顾问迈克尔 · 弗林，前竞选主席保罗 · 马纳福特，曾经的竞选助手里克 • 盖茨和外交政策顾问乔治 · 帕帕多普洛斯等等。





在朱利安尼接受 CNN 采访的几天前，有消息不经意间曝光，那就是马纳福特向他在乌克兰的一名前商业伙伴透露了竞选民调数据。美国检察官指称马纳福特的这名商业伙伴与俄罗斯情报机构有关系。





但是朱利安尼说特朗普从未分享过民调数据。





朱利安尼说： “ 唐纳德 • 特朗普没有把民调数据给任何人，在这件事被几周前的那篇文章曝光之前，特朗普都不知道这件事。 ”





朱利安尼说，穆勒如果指控特朗普有不当行为就必须拿出证据来。（美国之音）

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