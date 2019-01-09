前员工批脸书“邪教式”公司文化：要假装很快乐

“ 即使你很痛苦，你也要表现出很爱这里的样子 ” 。

在很多人眼中，脸书（ Facebook ）是各方面条件都优渥的 “ 别人家的公司 ” ，但身处其中的脸书员工或许不这么看。

美国财经媒体 CNBC 在 1 月 8 日的报道中以十多名脸书前员工的评价，描述了这家互联网巨头鲜为人知的另一面：难以表达不同意见、员工为职业发展与同事建立友谊、严格的评级制度、一直要假装很快乐 ……

部分前员工直指脸书的企业文化类似于 “ 邪教 ” （ cult ）。

报道称，在 2018 年 10 月的一次职工大会上，一名年轻的脸书女职员对首席运营官雪莉 · 桑德伯格（ Sheryl Sandberg ）说道： “ 雪莉，我从前沉默不语，因为压力太大了，我们被要求表现得好像一切都很好、很喜欢这里的工作，这深深伤害了我们 …… 当我们不喜欢某件事的时候，不该强迫我们喜欢。 ”

这番话得到同事们的热烈掌声，也反映出脸书当前的工作氛围。

一些曾在脸书工作的员工认为，公司近两年的种种丑闻都与企业文化有关，例如涉嫌传播虚假信息试图干涉选举、滥用用户隐私数据等。如果脸书鼓励员工诚实反馈信息，那么公司本该早些发现问题。

接二连三的丑闻拉低了脸书的股价，其 2018 年市值跌幅达到 30% 。与此同时，脸书作为硅谷最好工作场所的声誉也开始出现裂痕。

美国求职网站 “Glassdoor” 的调查显示，在过去一年，脸书已经从美国最好的工作场所下滑到了第七位。





“ （脸书）有一种真实存在的文化是 ‘ 即使你很痛苦，你也要表现出很爱这里的样子 ’” 一位去年 10 月离职的前雇员说： “ 不能表现出这里是不好的工作场所。 ”

员工还被要求发布在脸书工作的好处，或是公司对世界产生积极影响的报告，前雇员们指出，这种行为一定程度上就是为同事和经理办的一场秀。

2016 年离职的一名员工表示： “ 人们非常在意自己在脸书和谁有联系，和谁一起工作，以及他们发布的帖子将如何让他们的经理对他们有好感。 ”

与很多社交媒体用户一样，网络内容并不总是反映真实生活中的情绪。

这名员工说： “ 那里有很多不快乐的人，但脸书帖子并没有反映出你和那些哭得很伤心的人之间的秘密对话。 ”

CNBC 称，脸书拒绝就前员工将其工作场所描述为 “ 邪教 ” 一事置评。

无异议文化

根据一名在 2018 年初离职的员工描述，脸书采取了一种自上而下的决策方法，由公司领导做出重大决定，并且不鼓励员工表达异议，这与桑德伯格的箴言 “ 做真实的自我 ” 是背道而驰的。

这名员工举例称，在 2017 年初的一次全体会议上，一名员工提问脸书副总裁大卫 · 费舍尔（ David Fischer ）一个关于项目的棘手问题。费舍尔当时回答了这个问题，但几小时后，该员工和他的经理就接到了负责该项目的团队的一通愤怒来电。

“ 我从未觉得这是一个鼓励 ‘ 真实的自我 ’ 和鼓励异议的环境，因为我这么做的时候，总有人给我打电话。 ”

一名 2017 年离职的员工指出： “ 伴随着庞大的公司规模和业务扩大而来的是，公司高层不愿听取太多的个人声音，这就像如果你有一支军队，这只军队规模越庞大，能发声的人就越少，而是必须要遵从领导。 ”

他补充说，员工被劝阻不要给经理提供批评性的反馈或挑战性的决定，员工甚至无法就 “News Feed” 功能对 2016 年美国总统大选的影响畅所欲言。

评级制度

不少前员工将脸书狂热的公司氛围归咎于员工绩效评估系统，这款名为 “stack ranking” 的系统，类似于微软早在 2013 年废止的员工排名系统。要求员工每年两次从大约 5 名同事那里得到评论，这种评议制度迫使员工利用一切可能的机会与同事建立友谊，不管是每天共进午餐，还是下班后出去闲逛。

员工可以直接向他们的同事提供反馈，或者把评论发送给员工的经理。这种反馈通常是匿名的，无法受到质疑。





“ 这有点像人气竞赛， ” 一位在 2017 年离开公司的经理说 “ 你可以挑选那些喜欢你的人，或者扔一个 ‘ 坏苹果 ’ 来平衡它。 ”

“ 你有看不见的指控，这些可能会被纳入对你的考核。 ” 一名去年 10 月离职的员工说， “ 在脸书，对你的负面反馈会一直困扰着你。 ”

对于员工的评估每年有两次，在评估会议上，员工会被分成 7 个等级，每个级别的员工比例都有限制。根据两名前任主管的描述， 7 个等级大致如下：

“ 重新定义 ” （ Redefine ），这是最高级别，只有不到 5% 的员工能获得；

“ 远超预期 ” （ Greatly exceeds expectations ）， 10% 的员工能获得；

“ 超出预期 ” （ Exceeds ）， 35% 的员工能获得；

“ 全面达标 ” （ Meets all ）， 35-40% 的员工能获得；

“ 基本达标 ” （ Meets most ），一个将未来的雇佣关系置于险境的低评级，占了剩下 10-15% 员工中的大部分；

“ 部分达标 ” （ Meets some ），非常罕见的低评级，被视为可能将被解雇的迹象；

“ 未达标 ” （ Does not meet ），最为罕见，因为大多数员工在达到这个水平之前就被解雇了。

脸书的一位女发言人表示，这些等级的分配并不是一个硬性限制，而是建议管理者遵循的指导方针。

报道指出，这种评估在每年的 6 月和 12 月开始。 8 月和翌年 2 月才会完成。员工在这段时间内总是特别高效，勤于加班，争先恐后给老板留下好印象。多名前雇员表示，这种现象导致员工把精力集中到短期目标上，推出吸引用户参与的功能，而不是充分考虑对用户体验或隐私的潜在长期负面影响。

随着 2 月即将来临，脸书又一次评级工作已经展开。经历了 2018 年的重创，一名知情人士表示，这一次，人们会对这一过程产生额外的焦虑。那些一直想离开的人会希望获得较高的评级，这样他们就可以带着良好的关系离开。其他忠实于公司的人将在直言不讳地表达自己的担忧、还是为自己的职业生涯而一如往日之间陷入两难。

该人士表示，这次公司评级中的任何变化都可能表明，脸书是在采取特殊措施留住有价值的员工，还是继续其原来的做法。

Twitter

sgnypost





