朝鲜高官金英哲抵京 或今晚登机前往华盛顿

韩国联合通讯社周四称，参与美朝会谈的朝鲜高级官员金英哲周四抵达北京，外界认为他将由此前往华盛顿。





美国和韩国媒体之前援引未具名消息人士的话称，美国国务卿蓬佩奥和朝鲜高级官员金英哲预计将于周五在华盛顿会晤，讨论美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩第二次峰会相关事宜。





韩联社称，金英哲周四搭乘高丽航空航班从平壤抵达北京机场，由朝鲜驻华大使迎接。韩联社并称，预计金英哲今晚将登上前往华盛顿的航班。





蓬佩奥原计划去年 11 月和朝鲜对口官员会面，讨论第二次峰会，但那次会谈被延后。





去年 6 月，金英哲前往华盛顿向特朗普转交一封来自金正恩的信函，为两国元首 6 月 12 日在新加坡史无前例的会面开辟道路。





CNN 引述一名知悉美朝谈判的消息人士称，金英哲将在华盛顿向特朗普转交新的一封金正恩亲笔信。





韩国外交部表示，中国及韩国的六方会谈代表 -- 孔铉佑及李度勳 -- 周四正在首尔会面。双方料将讨论实现贯彻半岛无核化及和平的途径，以及美国与朝鲜两国领导人的第二次峰会。





在去年 6 月新加坡峰会时，金正恩承诺将努力实现无核化，但此后没有多大进展。

韩国驻美国大使赵润济上周对记者表示，继金正恩在新年讲话时称愿意

“

随时

”

与美国总统特朗普再度会面后，双方恢复了接触。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





