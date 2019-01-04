加方称孟晚舟事件后中国拘留了13名加拿大公民

加拿大周四表示，自上月应美国要求在温哥华拘捕华为 CFO 孟晚舟以来，中国先后扣押了 13 名加拿大公民。





一份加拿大政府声明称，之后这 13 人中 “ 至少 ” 有八人已被释放，但未透露中方提起何种指控。





周四的声明发布之前，只有三名加国公民被拘得到公开披露。自加拿大 12 月 1 日逮捕孟晚舟之后，两国之间的外交紧张关系升级。孟晚舟是华为创始人的女儿。





加拿大政府多次表示，未看到加拿大公民被扣与孟晚舟被拘捕之间存在明显关系。但驻京的西方外交官和前加拿大外交官员均表示，他们认为这是中国 “ 以牙还牙式的 ” 报复。





一位不愿具名的加拿大政府官员周四表示， 13 位遭拘留的加拿大公民中包括国际危机组织 (ICG) 东北亚高级顾问康明凯 (Michael Kovrig) 、 Michael Spavor 和 Sarah McIver 。





McIver 是一位老师，她之后被释放并返回加拿大。康明凯和 Spavor 仍在押。加拿大领事馆官员们在 12 月中各见过他们一次。





整体而言，约有 200 位加拿大公民在中国因各种违法指控而遭到拘押，这些人继续面临正在进行的法律程序。 “ 这个数字一直保持相对稳定， ” 该官员表示。





这位官员并称，相比之下，在美国有近

900

名加拿大公民处于类似境况。

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路透社

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