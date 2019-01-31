中国商务部称暂无更多中美贸易磋商细节可以透露 中方坚定保护知识产权

中国商务部新闻发言人高峰周四称，中美经贸磋商正在进行中，目前没有更多细节可以透露，如果有进一步信息会及时通报。





他是在商务部例行新闻发布会上做出上述表态。





他并表示，中国加强知识产权保护的立场是坚定的、一贯的，将采取更有力措施，在司法执法等方面采取更多措施，进一步加强对知识产权的全方位保护。





美国与中国周三启动关键的新一轮高级别谈判，中国国务院副总理刘鹤与美国贸易代表莱特希泽率领的双方内阁级官员齐聚白宫旁边的艾森豪威尔行政办公楼，旨在解决双方间有关中国在知识产权与技术转让操作的严重分歧，结束持续数月的贸易战。本轮磋商于 30 日至 31 日在华盛顿进行。





在华府举行的谈判料将气氛紧绷，因为目前为止鲜有迹象显示中方官员愿意满足美国的核心要求，包括为美国的知识产权 ( 智慧财产权 ) 提供全面的保护，以及结束美方所说的强迫美企把技术转让给中国企业的政策。





高峰指出，外商投资法将突出对外商投资的促进和保护，为推进更高水平的对外开放提供法律保障，将抓紧研究制定外商投资法的有关配套规章，为外商投资营造更加透明稳定可预期的环境。





中国十三届全国人大常委会日前召开第八次会议决定，将外商投资法草案提请即将于

3

月

5

日举行的十三届全国人大二次会议审议，其中新增了外商投资并购反垄断审查的规定。（路透社）

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