俄担忧某些国家军事思想倒退 核武器成为通常选项

据俄罗斯卫星网 1 月 31 日报道，俄罗斯外交部安全与裁军问题司副司长奥列格 ∙ 罗日科夫 1 月 31 日表示，俄罗斯对某些国家军事学说的演变感到担忧，认为它们的军事思想已回到了 “ 冷战 ” 时期，当时使用核武器被认为是通常的选项。

罗日科夫在北京的五核国会议期间表示： “ 军事学说的某种演变引起了我们的担忧，我们的印象是，在某些国家军事思想回到了半个世纪以前，当时使用核武器可以被考虑并被视为完成军事任务的一种普通手段。 ”





说到本次会议，他指出， “ 当某些方向的双边对话停滞不前或某一方故意拒绝继续进行这一对话时，昨天的五核国会议特别有益 ” 。

他表示： “ 俄罗斯随时准备就任何问题，包括最尖锐的问题进行讨论，并有意展现最大的开放性，我们希望我们的伙伴持同样态度。 ”

他还表示相信， “ 对 ‘ 不扩散条约 ’ 制度的任何挑战都可以并且应以条约本身为基础，严格按照国际法准则并考虑到所有国家的合法发展和安全利益予以解决 ” 。

据报道，特朗普政府的《核态势评估》报告中，明确声明美国保留在 “ 遭到严重非核战略攻击 ” 的情况下首先使用核武器的权力，这其中包括对美国及其盟友，以及其核设施的攻击。





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