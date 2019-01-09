金价因贸易协议希望提振股市而下跌 钯金创纪录新高

金价周二下跌，因美元上涨，中美贸易协议前景提高投资者对诸如股市等风险较高资产的兴致，钯价则因供应紧张创下历史新高。





1842 GMT ，现货金下跌 0.3% ，报每盎司 1,285.30 美元。





美国黄金期货收跌 0.3% ，报每盎司 1,285.90 美元。





“ 人们在等待中美关税谈判会发生什么， ”RJO Futures 高级商品策略师 Phil Streible 表示。

“ 我们可能看到，若达成协议，投资者会转向获益可能更多的其它资产。 ”

全球股市上涨，因投资者希望中国和美国达成贸易协议。





美国代表团的一名成员周二表示，美中两国在北京的贸易谈判将进入第三天，超出了原定日程。





“ 我认为股市企稳，对金价产生了一些负面影响，特别是金价已经触及 1,295 美元附近的关键阻力位， ”Forex.com 分析师 Fawad Razaqzada 表示。





美元反弹，昨日触及近三个月低点，因市场预期美国将暂停升息周期。





尽管全球最大的黄金支持上市交易基金 SPDR Gold Trust 周一出现资金外流，但其黄金持有量仍处于 2018 年 8 月以来的最高水平。





钯金升近 1% ，报每盎司 1,311.60 美元，盘中稍早触及纪录高位 1,328.62 美元。





“ 预期供需问题将持续并加剧 …… 供应将无法满足需求， ”Dillon Gage Metals 投资服务执行副总裁 Walter Pehowich 表示。





“( 现货钯金 ) 下一个阻力位将在 1,342 美元左右。 ”





白银微涨

0.1%

，报每盎司

15.66

美元，铂金跌

0.9%

，报

814.90

美元，周一触及逾一个月高位

831.10

美元。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





