    • 2019年1月9日

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    金价因贸易协议希望提振股市而下跌 钯金创纪录新高

    星期三, 一月 09, 2019 ,

    金价周二下跌，因美元上涨，中美贸易协议前景提高投资者对诸如股市等风险较高资产的兴致，钯价则因供应紧张创下历史新高。

    1842 GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,285.30美元。

    美国黄金期货收跌0.3%，报每盎司1,285.90美元。

    人们在等待中美关税谈判会发生什么，”RJO Futures高级商品策略师Phil Streible表示。
    我们可能看到，若达成协议，投资者会转向获益可能更多的其它资产。
    全球股市上涨，因投资者希望中国和美国达成贸易协议。

    美国代表团的一名成员周二表示，美中两国在北京的贸易谈判将进入第三天，超出了原定日程。

    我认为股市企稳，对金价产生了一些负面影响，特别是金价已经触及1,295美元附近的关键阻力位，”Forex.com分析师Fawad Razaqzada表示。

    美元反弹，昨日触及近三个月低点，因市场预期美国将暂停升息周期。

    尽管全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust周一出现资金外流，但其黄金持有量仍处于20188月以来的最高水平。

    钯金升近1%，报每盎司1,311.60美元，盘中稍早触及纪录高位1,328.62美元。

    预期供需问题将持续并加剧……供应将无法满足需求，”Dillon Gage Metals投资服务执行副总裁Walter Pehowich表示。

    “(现货钯金)下一个阻力位将在1,342美元左右。

    白银微涨0.1%，报每盎司15.66美元，铂金跌0.9%，报814.90美元，周一触及逾一个月高位831.10美元。(路透社)

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