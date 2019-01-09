美总统特朗普电视讲话将聚焦边境“危机” 争取对筑墙的支持

美国总统特朗普周二将向美国民众解释，为何急需修筑边境墙来解决他所谓的美墨边境危机；他试图在一场导致政府部分停摆 18 日的争端中兑现自己的竞选承诺。

特朗普定于美东时间周二晚上 9 点 ( 周三 0200GMT) 黄金时段向全国发表电视讲话，以说服民主党人支持他在南部边境修建一道钢铁高墙的计划。





在他谈及危机的同时，特朗普正在考虑因边境形势宣布进入国家紧急状态，这可以帮助他打破僵局，绕过国会对联邦支出的授权，从而不需要国会的批准就可为修筑边境墙拨款。然而此决定可能会立即面临法律挑战。





白宫并未说明为何当前的情势可能构成国家紧急状态。在周二上午的电视访谈中，副总统彭斯表示特朗普将告诉美国民众，边境出现了 “ 一场人道主义和安全危机 ” 。

“ 我们相信我们能够通过立法程序解决这个问题， ” 彭斯对 CBS 表示，敦促民主党人进行磋商。他并未表明特朗普是否已决定宣布进入国家紧急状态，或白宫是否已完成了对这个决定的法律评估。





特朗普周二晚间的讲话也要争取共和党议员的支持，他们担心政府停摆拖延下去恐激起民众的不满。彭斯计划在特朗普讲话前与共和党议员会面。





当被问及特朗普在讲话中宣布进入国家紧急状态的可能性时，白宫顾问 Kellyanne Conway 对记者表示， “ 他根本不会谈论这件事。他不会给出可能性。他不会说是或不是。 ”





美国主要电视网均同意播出特朗普的讲话，促使民主党人也寻求发表电视讲话。美国众议院议长佩洛希 (Nancy Pelosi) 和参议院民主党领袖舒默 (Chuck Schumer) 将在特朗普讲话后做出电视讲话回应。





众议院多数党领袖霍耶 (Steny Hoyer) 表示， 众议院民主党领导层尚未决定，如果特朗普宣布国家紧急状态民主党将如何回应。





但他表示，如果特朗普真的诉诸国家紧急状态，他就和其他国家使用军事管制，绕过法治的独裁者别无二致。

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路透社

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