华为回应美国指控：否认罪名 非常失望

1 月 28 日，美国司法部宣布了对中国华为公司、有关子公司及其副董事长、首席财务官孟晚舟的指控，并声称即将向加拿大提出对孟晚舟女士的引渡请求。





北京时间 1 月 29 日，中国《证券时报》报道，华为对此回应如下： “ 我们对美国政府今天针对华为提出的指控感到非常失望。孟女士被捕之后，华为试图与司法部就纽约东区的调查进行讨论，但被拒绝且没有给出任何理由。华盛顿西区法院关于华为商业秘密案件的相关民事诉讼早已和解，和解前西雅图陪审团也对商业秘密相关诉请做出了没有赔偿、华为不存在主观恶意的裁决。 ”





华为否认关于华为公司、其子公司或附属机构犯有起诉书中指控的违反美国法律的各项罪名，也不知晓孟晚舟有任何不当行为。华为相信美国法院最终会得出相同的结论。





此前，中国外交部发言人耿爽回应美国指控华为称，中国高度关切美国提出的起诉，中国政府要求各国为中国企业的正常运营提供公平、公正、非歧视的环境。 耿爽说，近来，美国动用国家力量抹黑和打击特定的中国企业，企图扼杀企业的正当合法经营，背后有很强的政治企图和政治操弄。对此，中国要求美国停止对包括华为在内中国企业的无理打压，客观公正地对待中国企业。





耿爽强调，对于孟晚舟案，中国已多次表明严正立场。美加两国滥用他们之间的双边引渡条约，对中国公民无理采取强制措施，是对中国公民合法权益的侵犯。





中国再次敦促美国立即撤销对孟晚舟女士的逮捕令，不要发出正式引渡请求。





耿爽同时敦促加拿大认真对待中方严正立场，立即释放孟晚舟女士并切实保障她的合法、正当权益。





1

月

28

日，美国司法部起诉华为

CFO

孟晚舟及两间子公司的

23

项刑事控罪。另外，美国已正式向加拿大寻求引渡孟晚舟，并要求中国就华企犯罪活动采取行动。（多维新闻）

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