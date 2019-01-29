马来西亚将发正式声明取消200亿中资铁路 马哈迪谈原因

香港《南华早报》 2019 年 1 月 29 日报道，马来西亚总理马哈迪（ Mahathir Mohamad ） 29 日说，如果马来西亚继续推进价值 200 亿美元的东海岸铁路项目，马来西亚将变得 “ 很贫困 ” 。 他还呼吁中国相关方理解他的国家的难处。





马哈迪说： “ 不是因为我们不想履行合约，而是我们付不起钱。 ”“ 我们的财务现在真的很紧张。 ” 报道称，马哈迪的评论似乎是为了安抚北京。





报道还称，马来西亚预计将在在未来两天发布一份取消东海岸铁路项目的官方声明。





马来西亚光华网 28 日报道称，对于东海岸铁路项目究竟是否终止的问题，马哈迪敦促媒体耐心等待该国财政部长林冠英的声明。





早前，有媒体报道马来西亚已经正式终止了和中国合作的东海岸铁路项目。据《联合早报》 1 月 25 日最新报道，马来西亚确认已经终止东铁项目，据马来西亚首相透露，相关赔偿金额可能 “ 高达数十亿令吉 ” （ 1 令吉约合 0.263 美元）。





这跟马来西亚首相在

2019

年年初的表态大相径庭，年初时他还表示如果中国同意，马来西亚愿意缩小东海岸铁路项目规模来继续这项工程。





在马来西亚叫停之前，中国交建已在当地完成了

14%

的工程进度。但马来西亚认为中方报价过高，一直试图压低中方的报价（中方报价

810

亿令吉，马方认为可降至

400

亿令吉），才导致东海岸铁路项目搁置至今。





不过，据《海峡时报》报道，在终止了和中方的合作之后，马来西亚并没有打算停止东海岸铁路的建设，目前正在寻找新的承包商。

据悉，马哈迪

2018

年

8

月访华结束时就宣布将取消三项中国贷款支持的价值

200

多亿美元的基础设施建设项目，包括东海岸铁路计划及两项油气管道计划。





香港《南华早报》

2019

年

1

月

26

日报道称，马来西亚一名部长

26

日说，马来西亚政府已决定取消一个由中国修建和投资的价值

200

亿美元的铁路项目。马来西亚经济事务部长阿兹敏（

Azmin Ali

）说，马来西亚总理马哈蒂尔的政府已经在本周的一次内个会议上做出了取消东海岸铁路项目的决定。





报道称，这结束关于这个有争议项目的数月的猜测。

（多维新闻）

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