韩国体育界接连曝光暴力事件 文在寅表态称要严查

据韩联社 1 月 14 日报道，韩国总统文在寅 14 日在青瓦台主持幕僚会议时就体育界接连曝光暴力和性暴力事件表示，除了已经浮出水面的事件外，还要在更广的范围内严查严处。

文在寅指出，最近有关体育界暴力和性暴力的证言让我们看到了隐藏在体育强国面纱下令人羞愧的面貌。其间，已经有一些问题暴露出来，但未能从根本上予以解决。文在寅强调，要注意保护受害者不再受到二次伤害，同时要营造环境让更多受害者勇于揭露事实。





文在寅说，希望体育界以此次事件为契机对成绩至上、偏重精英运动的培养方式进行全面检讨和改善。文在寅强调，提高成绩、在国际大赛上获奖都不能成为向选手施压和施暴的正当理由。

文在寅还指出，事关选手们参赛、升学、就业等前途发展的问题都由教练掌控，这种关系结构让他们只能服从教练命令。体育界要严格反省，彻底消除以往师徒关系的压迫式训练方式，拿出令国民满意的改革措施。

1 月 8 日， 22 岁的韩国短道速滑名将沈锡希，把 38 岁的前教练赵宰范告上了法庭，指控其在 4 年时间里，对自己多次实施性侵。沈锡希曾拿下两届奥运会金牌，被韩国舆论视为 “ 短道速滑女王 ” 。

韩国文化体育观光部（文体部）第二次官卢泰刚

1

月

9

日就短道速滑女队主力运动员沈锡希称遭到前教练赵宰范性侵一事表示遗憾，并公布了杜绝体育界性犯罪的具体对策，包括永久除名、禁止海外就业等。

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