一神秘组织过去一周花3万英镑在脸书打广告：支持英国脱欧

据英国《卫报》 1 月 14 日报道，尽管脸书这家社交媒体此前制订了政治广告透明度方面的要求，但仍有神秘组织在这家社交媒体上投资价值数万英镑的广告来支持脱欧。

据报道，在过去一周，脸书上最大的英国政治广告主是一个名为 “ 英国的未来 ” 的组织，这是一个相对模糊的支持英国脱欧的组织。为了敦促公众给当地议员写信并敦促议员支持脱欧，该组织在刚刚过去的 7 天内花费了 31000 英镑，发布了 200 多种不同的广告。

但是，在该组织中，究竟是谁在为该组织支付广告费用尚不清楚。

电影 “ 两扎啤酒一袋薯片 ” 的编剧蒂姆 • 道森是唯一与该组织有关系的公众人物。该组织在过去的三个月为支持脱欧的广告花费了 88000 英镑。关于自己是否独立资助了该事件、是否依靠公众捐款以及是否有其他财政支持者等问题，道森都未予以回应。





据报道， “ 英国的未来 ” 这个组织投放的广告远比 2016 年的欧盟公投运动更具有针对性，这些广告旨在鼓励公众给即将参加在 15 日众议院进行的脱欧关键性投票的议员发送消息，以此支持英国脱欧。

在历经了与 2016 年美国总统选举和欧盟公投相关的丑闻之后，脸书在 2018 年年底制订了关于政治广告透明度方面的新要求。所有的政治广告都需要有标签标记并且在公共档案中存档 7 年。

但是，这些新规定并没有强制要求广告主宣布任何政治广告活动的最终资金来源，这就意味着在最终资金来源透明度极小的情况下，广告主也很容易就可以投放广告。（环球网）

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