加拿大黄金公司被美矿业巨头以百亿美元并购

总部位于温哥华的加拿大黄金公司（Goldcorp）当地时间1月14日向媒体公布，其与美国的金矿巨头纽蒙特（Newmont）矿业公司达成协议，纽蒙特以100亿美元价格收购加拿大黄金公司。
这是继去年9月加拿大巴里克黄金公司（Barrick Gold）以60亿美元收购南非兰德黄金资源公司（Randgold Resources）之后，全球黄金行业的又一次巨额并购交易。
合并后的公司名为纽蒙特黄金公司（Newmont Goldcorp）。纽蒙特此次以全股票交易的方式收购加拿大黄金公司。具体而言，以0.3280股纽蒙特股票收购加拿大黄金公司的每股股份。这一价格相当于后者20天交易量加权平均股价的17%溢价。
在2017年，纽蒙特公司的黄金产量为530万盎司，加拿大黄金公司则为260万盎司。两家公司合并后，预期未来十年其黄金年产量可稳定在600万至700万盎司，将成为全球最大的黄金矿业企业之一，其主要金矿资源分布在美洲、澳大利亚和非洲的加纳。
目前两家公司的董事会已批准此次并购，但交易还需获得股东及监管部门的批准。交易预计将在今年第二季度完成。
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