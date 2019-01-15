加拿大黄金公司被美矿业巨头以百亿美元并购

总部位于温哥华的加拿大黄金公司（ Goldcorp ）当地时间 1 月 14 日向媒体公布，其与美国的金矿巨头纽蒙特（ Newmont ）矿业公司达成协议，纽蒙特以 100 亿美元价格收购加拿大黄金公司。

这是继去年 9 月加拿大巴里克黄金公司（ Barrick Gold ）以 60 亿美元收购南非兰德黄金资源公司（ Randgold Resources ）之后，全球黄金行业的又一次巨额并购交易。

合并后的公司名为纽蒙特黄金公司（ Newmont Goldcorp ）。纽蒙特此次以全股票交易的方式收购加拿大黄金公司。具体而言，以 0.3280 股纽蒙特股票收购加拿大黄金公司的每股股份。这一价格相当于后者 20 天交易量加权平均股价的 17% 溢价。

在 2017 年，纽蒙特公司的黄金产量为 530 万盎司，加拿大黄金公司则为 260 万盎司。两家公司合并后，预期未来十年其黄金年产量可稳定在 600 万至 700 万盎司，将成为全球最大的黄金矿业企业之一，其主要金矿资源分布在美洲、澳大利亚和非洲的加纳。

目前两家公司的董事会已批准此次并购，但交易还需获得股东及监管部门的批准。交易预计将在今年第二季度完成。

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