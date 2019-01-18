前新加坡总统候选人计划成立新的反对党

路透社新加坡电，新加坡执政党前成员、前新加坡总统候选人陈清木今天说，他已经申请成立一个新的政党，从而在预料今年将举行的大选前重返政坛。





陈清木重返政坛可能会提振新加坡虚弱的反对党，与此同时，执政的人民行动党在为未来三年内总理李显龙的退休做准备。





新加坡独立半个多世纪以来，人民行动党一直是新加坡这个现在的全球金融中心的执政者，其得票率从未低于 60% ，目前该党拥有 89 个国会议席的 83 个。





陈清木曾在行动党 20 年，直到 2006 年。他在 2011 年竞选总统，几乎要击败李显龙支持的候选人。





去年，陈清木受到一些反对党的邀请出面组建反对党联盟以备战来临的大选。





根据新加坡的法律，来临的大选必须在 2021 年前举行，但李显龙暗示大选最快可能在今年举行。





李显龙是新加坡开国总理李光耀的长子，近 67 岁。他曾表示在 70 时会交棒。





陈清木在 Facebook 网页上说： “ 告别了一段时间，我已决定重新回到政坛。 ”





他说，他已经提交申请组党，党名为新加坡前进党。





陈清木说，虽然我们正在组党，但我还是期盼和其以国家为先的反对党合作。





新加坡唯一拥有国会议席的反对党工人党星期天告诉其党员论坛，该党有现实的风险失去全部议席。

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