两岸GDP大比拼 深圳广州珠海等5城跑赢台湾

两岸省市人均 GDP （本地生产总值）大比拼，近年来双方差距逐步缩小。以 2017 年的数据比较发现，大陆有 5 座城市包括深圳、苏州、无锡、珠海与广州等人均 GDP 跑赢台湾；南京、北京、上海与天津则步步进逼。估计这些城市每年保守以 6% 的 GDP 增长率估算，相信不到几年内，台湾将会远远落后于大陆的重点城市。





台湾上世纪曾被誉为亚洲四小龙，经济成就与香港、南韩与新加坡等地齐名。可是踏入 21 世纪后，台湾经济表现却每下愈况，不仅早被其他三小龙抛在后面，现在连大陆城市也快步赶上。





到 2017 年为止，至少有 5 座大陆城市的人均 GDP 跑赢台湾。这 5 座城市分别是深圳、苏州、无锡、珠海与广州。其中，深圳无疑是大陆最耀眼的明星城市，从 2014 年就赶上台湾的人均 GDP 。





深圳在 2006 年的人均 GDP 仅 8000 美元， 10 年后到 2016 年已爬升至 25200 美元；而台湾 2017 年的人均 GDP 只有 24422 美元，依然比不过深圳。





除了深圳人均 GDP 率先跑赢台湾，另外还有几座台商在大陆投资的重点城市如苏州、无锡、珠海与广州也赶超台湾。大陆近年来持续推动改革与开放，对台商频释利多，加上去年陆续公布惠台政策，吸引更多台商向大陆靠拢卡位抢商机。





事实上，台湾还面对后有追兵的窘境，包括北京、上海、天津与南京等多个大陆城市，正在后面急起直追，很快就有机会赶上台湾。





其中南京可能是最先跑赢台湾的城市，以 2017 年的人均 GDP 相比，双方差距只有 5000 元人民币；以目前北京与上海至少 6% 的 GDP 增长率估算，台湾的领先优势将减少，甚至会有更多大陆城市加入超越台湾的行列。（星岛日报）





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