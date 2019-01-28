两岸GDP大比拼 深圳广州珠海等5城跑赢台湾

两岸省市人均GDP（本地生产总值）大比拼，近年来双方差距逐步缩小。以2017年的数据比较发现，大陆有5座城市包括深圳、苏州、无锡、珠海与广州等人均GDP跑赢台湾；南京、北京、上海与天津则步步进逼。估计这些城市每年保守以6%的GDP增长率估算，相信不到几年内，台湾将会远远落后于大陆的重点城市。
台湾上世纪曾被誉为亚洲四小龙，经济成就与香港、南韩与新加坡等地齐名。可是踏入21世纪后，台湾经济表现却每下愈况，不仅早被其他三小龙抛在后面，现在连大陆城市也快步赶上。
到2017年为止，至少有5座大陆城市的人均GDP跑赢台湾。这5座城市分别是深圳、苏州、无锡、珠海与广州。其中，深圳无疑是大陆最耀眼的明星城市，从2014年就赶上台湾的人均GDP。
深圳在2006年的人均GDP仅8000美元，10年后到2016年已爬升至25200美元；而台湾2017年的人均GDP只有24422美元，依然比不过深圳。
除了深圳人均GDP率先跑赢台湾，另外还有几座台商在大陆投资的重点城市如苏州、无锡、珠海与广州也赶超台湾。大陆近年来持续推动改革与开放，对台商频释利多，加上去年陆续公布惠台政策，吸引更多台商向大陆靠拢卡位抢商机。
事实上，台湾还面对后有追兵的窘境，包括北京、上海、天津与南京等多个大陆城市，正在后面急起直追，很快就有机会赶上台湾。
其中南京可能是最先跑赢台湾的城市，以2017年的人均GDP相比，双方差距只有5000元人民币；以目前北京与上海至少6%的GDP增长率估算，台湾的领先优势将减少，甚至会有更多大陆城市加入超越台湾的行列。（星岛日报）
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