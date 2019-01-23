特朗普不会为了达成协议而软化对中国的强硬立场

顾问们认为，尽管美国总统特朗普希望通过与中国达成贸易协议来提振市场，但他不会为了达成协议而软化自己的立场，中国政府必须在包括知识产权在内的问题上作出真正的结构性改革，对此他不会让步。





同意购买更多美国产品，单凭这一点恐怕不能解决困扰两国谈判的一个问题。中国副总理刘鹤将在 1 月底访问华盛顿，继续与美方展开磋商。





美国指责中国窃取知识产权，并强制在中国做生意的美国企业转让技术。中方对此予以否认。





中美双方必须在 3 月 1 日前达成协议，否则美方将对 2,000 亿美元的中国输美商品进一步加征关税。据了解谈判情况的消息人士透露，双方在一些关键的结构性问题上仍然相距甚远，而这些问题又对达成协议至关重要。





“ 目前的情况是，我们关切的问题并没有得到充分解决， ” 一位要求匿名的美国官员说。这位官员表示，以强硬派贸易代表莱特希泽为首的美国政府团队目前最关注结构性问题以及贸易失衡。





白宫国家经济委员会主任库德洛 (Larry Kudlow) 对路透表示，强制转让技术、窃取知识产权以及外资持股限制仍然是特朗普关心的首要问题。





“ 总统已经多次表示这有多么重要，他不会让步的， ” 库德洛说。





一位熟悉情况的消息人士告诉路透，谈判缺乏进展导致特朗普政府拒绝在刘鹤访美之前与级别较低的中国代表团举行会谈。





金融时报也报导，特朗普政府拒绝了中国提出的本周举行预备性贸易会谈的建议。但白宫官员否认会谈被取消。





“ 这则报导不属实， ” 库德洛告诉 CNBC ，他指的是金融时报的报导。





“ 团队仍保持联系，为本月底与刘鹤进行的高层会谈做准备， ” 白宫发言人 Lindsay Walters 表示。





特朗普和中国国家主席习近平去年在布宜诺斯艾利斯举行的 20 国集团 (G20) 峰会上同意贸易战停火 90 天，以磋商分歧和达成协议。





但谈判尚未产生任何书面成果。





“ 双方正在展开磋商就是有所进展，不过我的看法是：仍没有任何书面协议达成， ” 熟知讨论的一名消息人士表示。





特朗普知道贸易紧张情势对股市造成的影响，他对美中贸易谈判进展的描述是总体乐观。





标普 500 指数周五录得 2011 年来最大的四周百分比涨幅；而从去年 9 月的纪录收盘高点到圣诞节前夕，该指数跌掉将近 20% 。周一美国股市因假期休市，周二该指数下滑。





“ 我们的确已经举行了相当多的磋商，很可能会同中国达成协议。事情进展顺利。 ” 特朗普周六在白宫对记者表示。





美国财长努钦 (Steven Mnuchin) 上月表示，中国额外做出 1.2 万亿美元贸易承诺。

对特朗普与他的团队来说，这还不够。





“ 认为凭借一些简单 ‘ 承诺 ’ 就能解决问题的想法，我认为，是忽视了我们的历史经验， ” 这位美国官员称。





美国国际战略研究中心中国商务与政治经济研究课题主任甘思德 (Scott Kennedy) 称，本月早些时候在北京举行的谈判中，中国官员承诺进口足够多的美国商品，以消除美国对华贸易逆差，但也留出余地，称这取决于中国企业的需求情况。





甘思德说，中国曾表示，他们感觉已经通过新法规和其他措施消除了美国对于知识产权问题的顾虑。





“ 这些并不足以让美国谈判团队满意。所以我们将观察中国是会作出更多让步，还是仍会试图专注于在进口方面给出甜头、期待潜在的大规模进口数字吸引特朗普达成协议， ” 他说。





如果 90 天休战期结束时谈判仍未取得进展，特朗普政府就将把 2,000 亿美元中国商品的进口关税从目前的 10% 上调至 25% 。





“

我要说的就是，本月末与刘鹤的会谈将非常重要，

”

库德洛说。

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路透社

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