新加坡小贩文化 强调多元拚申遗

新加坡今年 3 月拟申请将“小贩文化”列入联合国教科文组织的“非物质文化遗产”，让同样拥有小贩文化的马来西亚五味杂陈。不过有人认为若申遗成功，可促进游客走访星马。





电影“疯狂亚洲富豪”（ Crazy Rich Asians ）中的华丽场景令人目眩，但片中呈现的“纽顿熟食中心”（ Newton Food Centre ）也强化了新加坡“小贩中心”的国际印象。事实上，新加坡的小贩中心远近驰名，连流亡海外的泰国前总理戴克辛（ Thaksin Shinawatra ）都闻香而来。戴克辛兄妹曾行经港湾（ HarbourFront ）地铁站附近“声音小贩中心”（ Seah Im Food Centre ）大啖牛肉面，并透过脸书分享美食之旅。





小贩中心又称熟食中心，属东南亚特有的庶民文化景观。新加坡的小贩文化包含了小贩、小贩中心与小贩美食，源自 60 年代末到 80 年代间，新加坡政府将流动摊贩聚集在干净卫生的环境中营业，后来便成为了庶民美食的最佳去处。





新加坡小贩中心的美食，像是华人社群的肉骨茶、肉脞面、老鼠粉，马来社群的椰浆饭，或者印度社群的姜黄饭，甚至老少咸宜的道地咖啡（ Kopi ）、甘蔗汁，都是各社群最爱。不少被新加坡称为“建国一代”的銀发族，平日选择泡在小贩中心，享受无事一身轻的休闲生活。





新加坡总理李显龙去年 8 月间宣布，将申请“小贩文化”成为联合国教科文组织（ UNESCO ）的“非物质文化遗产”。他形容的“小贩中心”宛如“社区饭厅”，是形成国家认同的重要一环。这也是新加坡继植物园于 2015 年申遗成功后，再度申遗。

目前，新加坡共有 110 个小贩中心，遍布各政府组屋区，总摊位数超过 1 万 4000 个，如以新加坡超过 100 万间的组屋为例，平均每 9000 多间组屋就有一个小贩中心，每个小贩中心平均约有近 130 个摊位。新加坡文字工作者陈士铭告诉中央社记者，小贩中心拥有多元文化意涵，早已超脱徒具表象的用餐功能，也代表新加坡各社群的凝聚力。





不过，邻国大马的部分网友，对星国将“小贩文化”申遗却是五味杂陈，有的持肯定态度，也有的嗤之以鼻。大马网友认为，东南亚各国多半皆有小贩文化，除大马外，诸如台湾夜市、香港大排档，以及印尼等地，都有不同型式的摊贩文化，新加坡的小贩中心并非独一无二。





不过，曾留学台湾并返乡服务的大马青年张康乐指出，马来西亚与新加坡相同，均有数量众多的小贩中心，这原本就是星马庶民美食的代名词，即便百货商场设有美食街，均未能改变民众前往小贩中心的饮食习惯。





张康乐对星国“小贩中心”申遗的作法乐观以对，她认为大马也有诸多传统文化，只是政府没有申遗，如果新加坡小贩文化申遗成功，对促进观光客赴星马的小贩中心用餐实有正面助益。





马来西亚华社研究中心研究员庄仁杰受访指出，“小贩中心”是星马共有的文化现象，但受限于只能以国家申遗的游戏规则，让这种跨国界的小贩文化在申遗上无法共享。





马来西亚新纪元大学学院中文系助理教授白伟权也认为，大马虽也有“小贩中心”的饮食文化，但新加坡较能关注小贩文化的独特性并将之申遗，其中的关键，就在于情感交流与世代传承等的文化联结。





新加坡计划今年

3

月向联合国教科文组织递交申遗文件，预计

2020

年才会得到结果。值得注意的是，新加坡今年适逢开埠

200

周年，小贩文化的申遗，对新加坡来说可谓锦上添花。（中央社）

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