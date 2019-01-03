洪秀柱：台湾不要只看大陆红利 不统一没未来

针对习近平在《告台湾同胞书》40周年纪念会上发表谈话，前中国国民党主席洪秀柱表示，习近平的谈话这次是非常完整的，那就是两岸的统一是必须性也是必要性。她个人认为，台湾“宪法”也寻求两岸未来终极统一，对台湾年轻人未来，两岸不统一，讲句不好听的话，台湾没有未来。
据香港中评社1月3日报道，习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会提出五点，“携手推动民族复兴，实现和平统一目标；探索“两制”台湾方案，丰富和平统一实践；坚持一个中国原则，维护和平统一前景；深化两岸融合发展，夯实和平统一基础；实现同胞心灵契合，增进和平统一认同。”
洪秀柱1月2日晚上在“中华青雁基金会”接受媒体访问表示，为了台湾未来，为了两岸，既然要中华民族伟大复兴，那不能缺少台湾这块。习近平特别谈到中国梦，中国梦缺少了台湾这块，梦圆不起来，所以台湾加上大陆，这才是一个完整的中国，所以不能台湾在这个历史的过程当中缺席。
至于未来两岸要怎么推动，洪秀柱说，在九二共识、反对“台独”基础之上，推展政治协商，或者说她讲的和平协议，她在前两年大选的时候，特别提到深化九二共识，不能够再停滞到什么先经后政、甚至演变到只经不政，台湾看到大陆只看到红利，而忽略要怎样解决两岸政治上争议，这是不能够长长久久的事情。
洪秀柱强调，习近平在谈话中提出了政治协商，本来两岸统一，就不是哪一个政党独享、独有的，各个党派、各界人士，大家有这样一个制度、机制共同商议两岸的统一，这也是她常说两岸统一要坐下来谈，必然要统一，那方式、过程、时间、条件也都要坐下来谈。
如果台湾愈不谈，会丧失话语权，丧失对两岸主导性，也丧失机遇，所以不能自外于和平谈判的机制。 至于习近平谈到中国人不打中国人，洪秀柱说，这是一个必然的说法，“台独”就是一个不可行的，习近平也说是绝路。
大家非常清楚知道，在国际情势上，“台湾独立”那是完全不可能的事情。如果你硬是要走这条路，就是要把台湾重新陷入到烽火连天的境地，这是逆天的行为，是非常不道德的一件事情。
洪秀柱说，她觉得今天在台湾有一部分人，不是多数人，挟洋自重，认为美国一定会帮忙，但美国真的会帮人家解决问题吗？并不是，所以如果认为台湾依靠美国、日本可以解决一些问题，那完全是陷自己于绝境，是不可为的一件事。（多维新闻）
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