越南接收首批T-90S坦克：冷战后首次换装新坦克

新年来临前，越南的T-90也终于到货了。据越南当地媒体1月2日报道，首批32辆俄制T-90S型主战坦克于12月27日抵达越南，并被越南人民军接收。这是冷战后越南获得的首批新型坦克。
据防务博客网站报道，首批抵达越南某港口是32辆T-90S和T-90SK型，相当于一个营。当地热心网友拍摄到的画面显示，越南人民军陆军军官在港口接收了这批坦克。
越南使用的是俄制31车营编制，这批64辆坦克将装备越军主力机械化部队，替换掉老式的T-54/55或T-62坦克。
据塔斯社2017年报道，越南此前购买了64辆T-90主战坦克，62辆为基本的T-90S型，2辆为T-90S指挥型（T-90SK）型。
从车体装甲结构来看，这批T-90S的炮塔结构和俄罗斯最早一批T-90S相同：炮塔前方布置有接触-5爆炸反应装甲以及T-90著名的“红眼睛”——“窗帘-1”主动防御系统。
该系统可以有效干扰第二代反坦克导弹的激光和红外信号。这个系统在叙利亚的实战中得到了考验，它可以有效干扰陶式和红箭-8反坦克导弹的控制信号，美中不足的是由于耗电量过大，政府军的T-90S无法保持常态开机。
从外观看，越军采用的是升级版OTShU-1-7软杀伤系统，该系统作用范围更广，同时新的发电机可以保持更久的运作时间。
越南当地媒体号称这批T-90也配备了新的自动装弹机，可以发射类似于Svinets 1/2（铅-1/2，3VBM46）这样的新型穿甲弹，该型穿甲弹从俄罗斯公开的数据来看介于我国二步弹和三期弹之间，穿甲体长635毫米，可以在2000米处击穿650毫米均质钢（300/60°），不过目前越南引进新装弹机和新穿甲弹一事无法得到证实。
越南人民军为了应对周边国家，保留了一支编制庞大的陆军。越陆军拥有3个机械化步兵师和10个装甲旅。但是为了满足这些单位的编制，越南不得不留用大量老式坦克，甚至SU-100突击炮和ASU-85空降战车都要保留，其装甲力量已经严重老化。
为了应对邻居，近年来越南海空军都购买了一些俄制先进装备，如苏-30和“基洛”级潜艇。但是直面南部战区承受重大压力的人民军陆军却迟迟得不到换装。在去年年末的合成演习中，越军机步312师摩步209团仍在使用老式的T-55坦克和BMP-1步兵战车。
这是越南在近40年后首次获得新型坦克，上次越军获得主战坦克，还得追溯到80年代，对越自卫反击战越南以后从苏联获得70辆T-62M。随后苏联解体，越南的国力在过去数十年里无法支持越军更换主力装甲装备。但是其邻国却大量入役了先进坦克，这给越南军队带来了空前的压力。
这是越南在冷战以后首次更新坦克，也是越南近期经济和国力发展的一个体现，对于越南人和越南人民军来讲，意义很大。
越南人民军这批T-90S坦克入役后，可以在一个战术方向上达成质量优势。虽然面对数量庞大的VT-4和96A主战坦克，这两个营T-90虽然无法改变整体质量劣势，但是也算是雪中送炭。
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