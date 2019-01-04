苹果股价大跌10% 罕见发布营收预警拖累全球市场

苹果(AAPL.O)股价周四大跌10%，之前该公司把假期当季营收下降归因于中国需求疲弱，许多投资者担心这种罕见的营收下降是全球增长减速的前兆。
苹果股价创六年来盘中最大百分比跌幅，打压该公司市值跌破7,000亿美元，远低于10月所及峰值1.1万亿美元。全球金融市场都感受到了这股冲击波。
在苹果发布近12年来首份营收预警后，投资者还抛售芯片厂商和科技股，涌向美国公债和日圆等避险资产。苹果和高通在德国的专利之争进展也让投资者感到不安。
白宫一位高级经济顾问称，他预计贸易不确定性将冲击许多美国企业获利，但一旦中美两国达成贸易协议，苹果以及其他与中国市场关联密切的企业营收将反弹。
“企业获利正受到影响，不仅仅是苹果，”美国白宫经济顾问委员会主席哈西特(Kevin Hassett)在接受CNN采访时称。
“我认为在中国市场营收很高的美国企业中，会有非常多的企业来年将遭遇获利预期下调。”
苹果执行长库克周三称，中国经济减速令苹果措手不及，中美贸易争端开始损及中国消费者的智能手机支出。
苹果在11月公布第一季度营收预估不及预期时，库克称原因是巴西、印度、俄罗斯等新兴市场的增长放缓，当时库克还说，他“不会把中国列入”增长遇阻的国家行列。
中国经济放缓正值苹果在其部分最大市场面临其他阻碍之际。
高通(QCOM.O)表示已提交保证金，以便让禁止部份iPhone手机款式在德国销售的法院裁决得到执行，这意味苹果可能不得不将iPhone 7和iPhone 8从德国15家门店下架。
德国的官司是高通和苹果两家公司间全球专利大战的一部份，也是继美国和中国之后，高通第三次通过专利侵权的指控而谋求禁售iPhone。
华尔街分析师纷纷调降苹果股价目标，至少27家券商调降预估。当前其股价目标预估中值为186美元。
包括Cirrus Logic(CRUS.O)、Skyworks Solutions(SWKS.O)、亚德诺半导体(ADI)(ADI.O)、博通(Broadcom)(AVGO.O)、恩智浦半导体(NXP Semiconductors)(NXPI.O)和美光(Micron Technology)(MU.O)在内的苹果美国供应商及芯片制造商股价均重挫。
自苹果11月表示将不再披露iPhone和其他硬件产品的销量数据，许多分析师和投资者便担心iPhone销售可能放缓。
苹果最新的评论引发外界担心其相对高价的手机或许在中国失宠。华为[HWT.UL]等对手在中国提供更便宜的机型。
香港Counterpoint Research研究主管Peter Richardson表示，难以找到能帮助苹果在中国扳回失土的催化剂。
“在苹果调整该定价策略前，不太可能见到市场份额增长，且最有可能的是随着iPhone用户升级速度变慢，市场份额将逐渐萎缩，”Richardson表示。
苹果周三将截至12月29日的第一财季营收预估下调至840亿美元，路孚特(Refinitiv)IBES数据显示分析师预估为915亿美元。苹果原本预估该季营收在890亿至930亿美元之间。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost