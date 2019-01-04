苹果股价大跌10% 罕见发布营收预警拖累全球市场





苹果股价创六年来盘中最大百分比跌幅，打压该公司市值跌破 7,000 亿美元，远低于 10 月所及峰值 1.1 万亿美元。全球金融市场都感受到了这股冲击波。





在苹果发布近 12 年来首份营收预警后，投资者还抛售芯片厂商和科技股，涌向美国公债和日圆等避险资产。苹果和高通在德国的专利之争进展也让投资者感到不安。





白宫一位高级经济顾问称，他预计贸易不确定性将冲击许多美国企业获利，但一旦中美两国达成贸易协议，苹果以及其他与中国市场关联密切的企业营收将反弹。

“ 企业获利正受到影响，不仅仅是苹果， ” 美国白宫经济顾问委员会主席哈西特 (Kevin Hassett) 在接受 CNN 采访时称。





“ 我认为在中国市场营收很高的美国企业中，会有非常多的企业来年将遭遇获利预期下调。 ”





苹果执行长库克周三称，中国经济减速令苹果措手不及，中美贸易争端开始损及中国消费者的智能手机支出。





苹果在 11 月公布第一季度营收预估不及预期时，库克称原因是巴西、印度、俄罗斯等新兴市场的增长放缓，当时库克还说，他 “ 不会把中国列入 ” 增长遇阻的国家行列。





中国经济放缓正值苹果在其部分最大市场面临其他阻碍之际。





QCOM.O) iPhone 手机款式在德国销售的法院裁决得到执行，这意味苹果可能不得不将 iPhone 7 和 iPhone 8 从德国 15 家门店下架。 高通表示已提交保证金，以便让禁止部份手机款式在德国销售的法院裁决得到执行，这意味苹果可能不得不将从德国家门店下架。





德国的官司是高通和苹果两家公司间全球专利大战的一部份，也是继美国和中国之后，高通第三次通过专利侵权的指控而谋求禁售 iPhone 。





华尔街分析师纷纷调降苹果股价目标，至少 27 家券商调降预估。当前其股价目标预估中值为 186 美元。









自苹果 11 月表示将不再披露 iPhone 和其他硬件产品的销量数据，许多分析师和投资者便担心 iPhone 销售可能放缓。





苹果最新的评论引发外界担心其相对高价的手机或许在中国失宠。华为 [HWT.UL] 等对手在中国提供更便宜的机型。





香港 Counterpoint Research 研究主管 Peter Richardson 表示，难以找到能帮助苹果在中国扳回失土的催化剂。





“ 在苹果调整该定价策略前，不太可能见到市场份额增长，且最有可能的是随着 iPhone 用户升级速度变慢，市场份额将逐渐萎缩， ”Richardson 表示。





苹果周三将截至 12 月 29 日的第一财季营收预估下调至 840 亿美元，路孚特 (Refinitiv)IBES 数据显示分析师预估为 915 亿美元。苹果原本预估该季营收在 890 亿至 930 亿美元之间。





苹果股价收跌

9.96%

至

142.19

美元。自库克

11

月表示公司可能无法达成假日季销售预估后，股价已下跌约

30%

。

(

路透社

)

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