    • 2019年1月4日

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    美国发布赴中国旅行警告 两国紧张局势再次升温

    星期五, 一月 04, 2019 ,

    美国国务院周四再度警告美国公民，赴中国旅行要提高警惕，因中国当局武断执行当地法律。一名中国科技公司高管在加拿大被捕后，中美两国外交关系日趋紧张。

    最新的旅行安全建议将警告级别维持在第二级，但政府还警告称，新疆维吾尔族和西藏自治区加强了安全检查，并增加了警力部署。

    去年12月，加拿大前外交官、智库国际危机组织(ICG)东北亚高级顾问康明凯(Michael Kovrig)和商人Michael Spavor被中国当局拘留。中方表示，这两人涉嫌危害国家安全。

    应美国要求，加拿大警方于121日在温哥华逮捕了华为技术有限公司首席财务官孟晚舟，加剧了美中两国的紧张关系。

    美国检察官指控她在与伊朗有关的交易中误导银行，使这些银行面临违反美国制裁的风险。

    周四早些时候，中国最高人民检察院检察长张军称中国拘捕的两名加拿大公民毫无疑问违反了中国法律。

    美国国务院在去年122日发布的上一份中国旅行建议中，敦促美国人在中国提高警惕，因中国当局武断执行当地法律，尤其会限制持有美中双重国籍的人士。

    最新发布的旅行安全建议重申了上述警告，但补充称，在新疆维吾尔族和西藏自
    治区，加强安全检查和增加警力部署等额外的安全措施很常见。当局可能会在临时通知的情况下实施宵禁和旅行限制。

    此份旅行安全建议还警告说，中国当局会通过出境禁令来限制美国公民离境，有时会让他们在中国滞留数年。(路透社)

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