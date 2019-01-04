美国发布赴中国旅行警告 两国紧张局势再次升温

美国国务院周四再度警告美国公民，赴中国旅行要提高警惕，因中国当局“武断执行当地法律”。一名中国科技公司高管在加拿大被捕后，中美两国外交关系日趋紧张。
最新的旅行安全建议将警告级别维持在“第二级”，但政府还警告称，新疆维吾尔族和西藏自治区加强了安全检查，并增加了警力部署。
去年12月，加拿大前外交官、智库国际危机组织(ICG)东北亚高级顾问康明凯(Michael Kovrig)和商人Michael Spavor被中国当局拘留。中方表示，这两人涉嫌危害国家安全。
应美国要求，加拿大警方于12月1日在温哥华逮捕了华为技术有限公司首席财务官孟晚舟，加剧了美中两国的紧张关系。
美国检察官指控她在与伊朗有关的交易中误导银行，使这些银行面临违反美国制裁的风险。
周四早些时候，中国最高人民检察院检察长张军称中国拘捕的两名加拿大公民“毫无疑问”违反了中国法律。
美国国务院在去年1月22日发布的上一份中国旅行建议中，敦促美国人在中国“提高警惕”，因中国当局“武断执行当地法律，尤其会限制持有美中双重国籍的人士。”
最新发布的旅行安全建议重申了上述警告，但补充称，“在新疆维吾尔族和西藏自
治区，加强安全检查和增加警力部署等额外的安全措施很常见。当局可能会在临时通知的情况下实施宵禁和旅行限制。”
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