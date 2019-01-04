美国发布赴中国旅行警告 两国紧张局势再次升温

美国国务院周四再度警告美国公民，赴中国旅行要提高警惕，因中国当局 “ 武断执行当地法律 ” 。一名中国科技公司高管在加拿大被捕后，中美两国外交关系日趋紧张。





最新的旅行安全建议将警告级别维持在 “ 第二级 ” ，但政府还警告称，新疆维吾尔族和西藏自治区加强了安全检查，并增加了警力部署。





去年 12 月，加拿大前外交官、智库国际危机组织 (ICG) 东北亚高级顾问康明凯 (Michael Kovrig) 和商人 Michael Spavor 被中国当局拘留。中方表示，这两人涉嫌危害国家安全。





应美国要求，加拿大警方于 12 月 1 日在温哥华逮捕了华为技术有限公司首席财务官孟晚舟，加剧了美中两国的紧张关系。





美国检察官指控她在与伊朗有关的交易中误导银行，使这些银行面临违反美国制裁的风险。





周四早些时候，中国最高人民检察院检察长张军称中国拘捕的两名加拿大公民 “ 毫无疑问 ” 违反了中国法律。





美国国务院在去年 1 月 22 日发布的上一份中国旅行建议中，敦促美国人在中国 “ 提高警惕 ” ，因中国当局 “ 武断执行当地法律，尤其会限制持有美中双重国籍的人士。 ”





最新发布的旅行安全建议重申了上述警告，但补充称， “ 在新疆维吾尔族和西藏自

治区，加强安全检查和增加警力部署等额外的安全措施很常见。当局可能会在临时通知的情况下实施宵禁和旅行限制。 ”





此份旅行安全建议还警告说，中国当局会通过

“

出境禁令

”

来限制美国公民离境，有时会让他们在中国滞留数年。

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路透社

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