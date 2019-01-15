日本近10所高中教学用骨骼标本被发现是真人骨架

据日媒报道，日本各地的高中校园相继发现保存了人类的头盖骨和全身骨骼。由于各个学校已经无法考证这些骨头的来源以及保存经过，所以各县教育部门采取了通报警方并委托警方进行鉴定的处理手段。

据日本各县的教育委员会发布的通知，由于去年鹿儿岛县的县立高中通报说，学校发现了人类的头盖骨，于是各地学校都展开了排查。其中福井县在县内的 3 所县立高中发现了类似人类头盖骨的物品，石川县的 4 所高中、以及爱知县的 2 所高中也分别发现了头盖骨和人类的全身骨架。

其中福井县已经将类似头盖骨的物品交给了当地警方，警方将对骨骼的真伪以及骨骼主人生前的性别等进行鉴定。





报道指出，福井县三国高中发现的头盖骨一直被保存在生物教室附近的标本架上，并且直到数年以前仍然作为生物课的标本被使用。虽然从以前开始学校的老师之间就相传这是 “ 真人的头盖骨 ” ，但学校并没有留下这个头盖骨具体是在何时被保存等记录。

曾担任福井县内高中生物课老师的清水彻弘表示： “ 生物是传递生命尊严的科目，所以我认为让学生们接触、感受真实的东西是非常重要的。 ”

日本医史学会理事长、顺天堂大学医学部教授坂井建雄指出，大学的医学系可能向历史较悠久的高中赠送过作为标本使用的人类头盖骨。

日本文部科学省教育课程科表示： “ 通过正当方法得到的人头盖骨，学校保存是没有问题的。并不考虑进行全国性的调查 ” 。

报道指出，去年鹿儿岛县高中发现人头盖骨后，警方调查结果显示

“

并无事件性

”

。所以鹿儿岛市将其作为身份不明的

“

旅行死亡

”

进行了埋葬，并在报纸上刊登消息，呼吁大家提供可以确认其身份的信息。

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