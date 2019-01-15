印尼狮航致189死失事客机第二个黑匣子被寻获

当地时间 11 月 1 日，印尼狮航失事客机第一个黑匣子被打捞出水。印尼媒体现场直播画面显示，一个呈橙黄色的黑匣子由两名潜水员打捞出海面，搜救船上的搜救人员用一个装有海水的白色方体容器接收了这个黑匣子。





由印尼海军和国家运输安全委员会组成的搜救队 14 日在坠机地点附近海底寻获并打捞出了去年 10 月底失事狮航客机第二个黑匣子 —— 驾驶舱语音记录仪（ CVR ）。





印尼国家运输安全委员会主席索尔贾安托 · 贾约诺（ Soerjanto Tjahjono ）当天在雅加达北部丹绒不碌港码头表示，该黑匣子将被送往国家运输安全委员会进行清洁干燥处理后再下载数据进行分析。整个处理过程预计需要 3 至 5 天时间。

当地时间 2018 年 10 月 29 日 6 时 20 分，一架载有 189 名乘客和机组人员的印尼狮子航空公司波音 737MAX8 客机，从雅加达苏加诺 · 哈达国际机场飞往邦加勿里洞省槟港。飞机起飞 13 分钟后失联，随后被确认在西爪哇省加拉璜（ Karawang ）附近海域坠毁，机上人员全部遇难。

11 月 1 日上午，印尼国家联合搜救队打捞出失事飞机黑匣子中的飞行数据记录仪（ FDR ）。

11

月

28

日，印尼国家运输安全委员会公布初步调查报告，指失事客机在起飞前已存在多项技术问题，当天不适合飞行。但该委员会表示当天公布的只是初步调查报告，完整事故调查报告需待找到驾驶舱语音记录仪后进行综合分析才能作出。

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