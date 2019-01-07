华为推出采用ARM架构的新服务器芯片组 寻求新的增长途径

中国华为技术有限公司周一推出新的服务器芯片组，目前正值中国努力提高其芯片制造能力并减少对进口的严重依赖，尤其是来自美国的进口。
华为的主要营收来自电信设备和智能手机销售，公司正在寻求云计算和企业服务方面的增长途径。因担心中国政府对华为的影响，西方对华为的设备业务进行愈发严格的审查，但华为反复对这种影响加以否认。
中国企业也在寻求将中美贸易争端的冲击降至最低，贸易争端导致中国和美国对彼此的技术产品进口加征关税。
这家总部位于深圳的公司已经生产用于其高端手机的麒麟系列智能手机芯片，以及10月份推出的用于人工智能(AI)计算的昇腾(Ascend)系列芯片。
华为表示，其最新的7纳米64核中央处理器(CPU)将为数据中心提供更高的计算性能并降低功耗。它是基于日本软银集团 (9984.T)旗下英国芯片设计公司ARM的架构，而ARM正寻求挑战美国制造商英特尔(INTC.O)在服务器CPU领域的主导地位。
华为营销总裁徐文伟表示，公司目标是“促进ARM生态系统发展”。他说该芯片在性能和功耗方面具有“独特的优势”。
徐文伟还表示，华为将继续与英特尔保持“长期战略合作伙伴关系”。
华为周一还发布了泰山ARM系列服务器，专为大数据、分布式存储和ARM原生应用而设计。(路透社)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost