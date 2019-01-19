中国提出六年大举采购增加美国进口 消除对美贸易顺差

彭博周五援引知情人士的话报导称，为重塑两国关系，中国已提出通过六年大举采购，增加从美国的进口。





一位知情人士告诉彭博，通过将每年从美国的进口总额提高逾 1 万亿美元，中国将寻求将对美贸易顺差从去年的 3,230 亿美元减少到 2024 年的零。





目前尚不清楚中国的这个提议，与去年 12 月中国国家主席习近平与美国总统特朗普在布宜诺斯艾利斯会晤时中方做出的承诺有何不同。美国财长努钦称，在那次会议上，中国做出了超过 1.2 万亿美元的额外贸易承诺。





路透在 1 月 9 日曾报导，美国官员利用与中国官员在北京举行的为期三天的贸易谈判，要求中国提供更多有关大规模购买美国商品承诺的细节。去年 5 月在华盛顿举行的谈判中，中国也做出了类似的承诺，但承诺的采购规模较小。





彭博周五的报导扶助推高美股，三大指数有望连续第四周周线上涨，部分因为预期美中将就结束全球最大两个经济体间的贸易战达成协议。双方之前针锋相对地加征关税，扰乱了数千亿美元的商品贸易。





虽然增加采购美国商品是谈判的一部分，但美国谈判代表还把重点放在将要求中国进行结构性改革的一些问题上，包括采取行动停止盗用美国公司知识产权，以及停止工业补贴等。





路透周五还报导称，据了解中美贸易磋商情况的消息人士透露，美国提出对中国承诺的贸易改革的进展进行定期评估的要求，以此作为贸易协议的一个条件，如果认为中国违反了该协议，可能会再度诉诸关税行动。





三名熟悉谈判情况的消息人士对路透表示，定期评估可能是满足美国贸易代表莱特希泽提出的对两国贸易协定进行持续核查要求的一个解决方案。消息人士称，关税威胁将被用于确保改革按计划进行。





另一位业内消息人士表示，就强制技术转让、知识产权和中国法律体系改革等不同问题达成的不同的协议，可能需要单独的核查程序，所有这些都需要由谈判代表敲定。





“ 核查和执行方面的挑战源于中国之前未兑现所做承诺的事实， ” 这位消息人士说。





去年 12 月 1 日，特朗普和习在阿根廷召开的 20 国集团 (G20) 峰会期间举行会晤，双方就贸易战休战达成一致。到目前为止，为期 90 天的贸易战停火期已经过半，但中美两国几乎没有提供取得任何进展的细节。周二，一名共和党参议员表示，美国贸易代表莱特希泽告诉他，在结构性问题上没有看到任何进展。





周一公布的数据显示，中国 12 月出口意外创下两年来最大降幅，进口也出现萎缩，预示着全球第二大经济体中国的经济 2019 年将进一步放缓，全球需求将不断恶化。

中国国务院副总理、首席谈判代表刘鹤定于本月底访问华盛顿，与莱特希泽和美国财政部长努钦举行下一轮会谈。

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路透社

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