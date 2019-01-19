美国要求定期评估中国贸易和改革进展 或再诉诸关税

据了解中美贸易磋商情况的消息人士透露，美国提出对中国承诺的贸易改革的进展进行定期评估的要求，以此作为贸易协议的一个条件，如果认为中国违反了该协议，可能会再度诉诸关税行动。





全球最大的两个经济体之间的贸易继续面临关税威胁，这意味着即便达成了协议，也不会消除投资于受贸易战影响的企业或资产的风险。





“ 即使达成协议，关税威胁也不会消失， ” 了解谈判进展情况的三名消息人士之一匿名对路透表示。





该消息人士称，中国谈判代表并不热衷于定期进行协议遵守情况检查的想法，但美国的提议 “ 也没有阻碍谈判 ” 。





一位中国消息人士称，美国希望进行 “ 定期评估 ” ，但目前尚不清楚多久进行一次。

“ 这看起来像是一种侮辱， ” 该消息人士说。 “ 但或许双方可以找到一种保全中国政府面子的方法。 ”





美国总统特朗普领导的政府对中国商品加征进口关税，以迫使北京方面满足其提出的一长串要求，这些要求将改写两国间的贸易条款。





这些要求包括改变中国在知识产权保护、技术转让、产业补贴和其他贸易壁垒方面的政策。





三名熟悉谈判情况的消息人士对路透表示，定期评估可能是满足美国贸易代表莱特希泽提出的对两国贸易协定进行持续核查要求的一个解决方案。消息人士称，关税威胁将被用于确保改革按计划进行。





莱特希泽负责牵头进行与中国的谈判。美国贸易代表署发言人拒绝就定期评估的可能性置评。





季度评估的想法是 2018 年 5 月谈判后泄露的一份美国谈判文件的一部分，当时美国尚未进行第一轮对价值 500 亿美元的中国商品加征关税。





在当前的谈判中重新聚焦于定期评估，这一次还附带有关税威胁，突显出两国之间日益加深的不信任。





对贸易协定而言，附带执行和核查程序是很少见的，类似于对诸如朝鲜和伊朗等国实施惩罚性经济制裁的程序。





贸易争端通常通过法院、世界贸易组织 (WTO) 或通过贸易协定内的仲裁小组和其他争端解决机制来处理。





另一位业内消息人士表示，就强制技术转让、知识产权和中国法律体系改革等不同问题达成的不同的协议，可能需要单独的核查程序，所有这些都需要由谈判代表敲定。





“ 核查和执行方面的挑战源于中国之前未兑现所做承诺的事实， ” 这位消息人士说。

中国国务院副总理、首席谈判代表刘鹤定于本月底访问华盛顿，与莱特希泽和美国财政部长努钦举行下一轮会谈。

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路透社

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