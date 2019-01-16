巴西总统放宽枪支管制 称让“好公民”更容易有枪

据法新社报道，当地时间15日，巴西新任总统博索纳罗签署一项放宽枪支管制的行政命令。早在大选期间，博索纳罗就呼吁放宽枪支管制，以利于“威慑猖狂的犯罪行为”。据悉，2017年，巴西发生了大约6.4万件凶杀案。
博索纳罗在电视直播中说，“要让‘好公民’更容易持有枪支。为了保障合法的防御权，作为总统，我正在使用这种武器。”所谓“武器”，指的是他随后用来签署行政命令的笔。
报道指出，这项行政命令，让没有犯罪纪录的成年人更容易购买枪支并将其留在家中。不过，法令不包括允许民众在公共场所隐蔽携带或其他方式携带武器，这只限于警察、公共或私人保安以及军队。
博索纳罗有过十几年的军旅生涯。从政后，他与支持者合影时，仍然“旧习不改”，喜欢比画开枪手势。
在参加总统竞选时，博索纳罗就表示要进一步放开枪支拥有和携带条件。他上任三天后更是发推特说，将颁发法令允许没有犯罪前科的公民拥有枪支。在他看来，放宽枪支管制，目的是为了威慑猖狂的犯罪行为。不过，其言论也引发部分争议和质疑。
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