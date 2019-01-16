受英拉护照事件影响？ 柬埔寨政府做出这一决定

柬埔寨首相洪森决定撤销向非本国公民发放的外交护照。泰媒分析称，此举可能与泰国前总理英拉的案件有关。

泰国《民族报》援引柬埔寨《金边邮报》报道称，柬埔寨首相洪森于上周三（ 9 日）签发一项指令，要求有关部门撤销向在柬埔寨政府担任顾问和助手的外国公民发放的外交护照，并且拒绝新的护照申请。

报道称，柬埔寨当局表示，撤销外交护照只是为了 “ 防止这类护照被错误地使用 ” 。

尽管柬埔寨外交部发言人没有直接提及此举的目的，有分析称，这一指令 “ 可能与英拉或其他涉及外交护照的案件有关 ” 。

泰国《曼谷邮报》 16 日报道称，在得知柬埔寨当局的这一举动后，泰国外交部长敦 · 巴穆威奈（ Don Pramudwinai ）于本周二（ 15 日）表示，这显示出泰柬两国的紧密的关系。敦 · 巴穆威奈说，柬埔寨政府的这一官方指示 “ 立场明确 ” ， “ 显示出我们（两国）顾及彼此的感受 ” ， “ 柬埔寨是我们的朋友，我们今后仍需在各类问题上共同合作 ” 。





近日，有外媒报道称，流亡海外的泰国前总理英拉持有柬埔寨护照，消息一出，引发外界热议。泰媒称，如果这一消息属实，那么也将为英拉 2017 年经柬埔寨逃离泰国的说法提供有利证据，不过柬埔寨方面对此予以否认，称柬埔寨政府从未给英拉发放过护照。





2017 年 8 月 25 日，泰国原定举行对英拉 “ 大米收购案 ” 的宣判因英拉无法出席而延期。此后，泰国政府确认英拉已经逃离泰国，泰国法庭于 2017 年 9 月 27 日判决英拉 5 年有期徒刑，并对其签发通缉令。

泰国国内有关英拉出逃的猜测众说纷纭。早前有消息称，英拉从泰国出逃后，途经柬埔寨、新加坡，乘飞机到达迪拜，与其在外流亡的兄长他信会合。 2017 年 10 月，泰国警方发布消息称，英拉的 4 本护照全部被吊销，其中包括 2 本普通护照， 2 本外交官护照。

近一段时间来，他信、英拉兄妹二人频频被曝现身英国、新加坡、日本、美国、俄罗斯等地，也一直吸引着泰当局和外界的关注。

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