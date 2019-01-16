马来西亚财长：高盛骗我们钱 别说不知道钱去哪了

近期，马来西亚持续就 “ 一马公司案 ” 向美国著名投资银行高盛集团施压，并索赔 75 亿美元，高盛方面则试图将这起涉及数十亿美元的欺诈案归咎于少数 “ 流氓 ” 银行家。

对此，马来西亚政府并未买账。马来西亚财政部长昨日（ 1 月 14 日）表示，高盛必须要 “ 讲良心 ” （ must have a heart ），偿还此案给马来西亚造成的巨额损失， “ 不要说你们不知道钱哪儿去了 ” 。

马来西亚向高盛发难前，该国前首相纳吉曾因牵涉此案在大选中落败，并遭到数十项指控。

据《纽约时报》报道，该国财长林冠英 14 日在香港接受采访时说，马来西亚经受了 “ 一马公司案 ” 带来的 “ 痛苦 ” 与 “ 创伤 ” ，向高盛寻求赔偿 75 亿美元，这一数额 “ 非常合理 ” 。

“ 你看看马来西亚不得不承受的痛苦 —— 不仅仅表现在数字上，还有创伤， ” 林冠英说： “ 你必须要 ‘ 讲良心 ’ ，有时你会问，高盛会 ‘ 讲良心 ’ ？ ”





林冠英认为： “ 我们遭受了极其巨大的损失，而你（高盛）是我们的财务顾问。 ”“ 你要怎么解释呢？不要告诉我你不知道钱哪儿去了。 ” 他说， “ 高盛必须接受这些事实。 ”

主权投资基金 “ 一个马来西亚发展公司 ” （ 1MDB ）是马来西亚前首相纳吉 2009 年就任总理后设立的国家投资基金，以国有资金从事投资。按照美国司法部的说法， 2009 年至 2014 年，一马公司数十亿美元遭侵吞。





马来西亚首相马哈迪去年上台后，下令重新调查一马公司洗钱与贪腐案。目前，前首相纳吉已经因为此案及相关案件受到 30 多项指控，罪名包括滥用职权、背信和洗钱。

随着调查的推进，一马公司的参与者 —— 高盛也被置于聚光灯下。

《纽约时报》报道称，上月，马来西亚对高盛提起刑事诉讼，指控后者通过为一马公司融资 60 多亿美元来欺骗投资者，马来西亚寻求高盛做出赔偿，同时要求判处两名高盛前银行家、两名一马公司前工作人员监禁。

马来西亚财长林冠英当时称，马方寻求高盛赔偿总额 75 亿美元，分别是 65 亿美元的债券发行款项和 10 亿美元债券发行费用。

按马来西亚总检察长汤米 · 托马斯说法，高盛承接一马公司 3 项债券发行业务，帮助一马公司筹集 65 亿美元，其间 27 亿美元资金遭侵吞。高盛收取了远高于市场水平的 6 亿美元债券发行费用。

马方指认，一马公司债券发行得到高盛保荐，但提交的发行文件存在虚假、误导性陈述和重大遗漏。

高盛此后将这些行为归咎于几名 “ 流氓 ” 银行家个人，并宣布会在法庭上对相关指控进行抗辩。

据报道，高盛发言人当时表示，高盛遭到马来西亚前政府官员和一马公司前工作人员欺骗，会 “ 有力辩驳 ” 马方指控。该发言人还称： “ 一马公司债券发行旨在筹集能令马来西亚受益的资金，但很大一部分资金遭盗用，马来西亚政府官员及其同伙从中渔利。 ”

过去一段时间里，马来西亚首相马哈迪与副首相安华均对高盛姿态强硬。





马哈迪强调，高盛集团在

“

一马公司案

”

中欺骗了马来西亚；安华称，高盛在一马公司丑闻中扮演的角色

“

令人作呕

”

，其行为

“

损害了马来西亚国家形象，损害了投资，而且由于这么多所谓可信且知名的金融机构串通一气，现在也对政府造成了负担

”

。

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