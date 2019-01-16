    • 2019年1月16日

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    马来西亚财长：高盛骗我们钱 别说不知道钱去哪了

    星期三, 一月 16, 2019 ,

    近期，马来西亚持续就一马公司案向美国著名投资银行高盛集团施压，并索赔75亿美元，高盛方面则试图将这起涉及数十亿美元的欺诈案归咎于少数流氓银行家。
    　　
    对此，马来西亚政府并未买账。马来西亚财政部长昨日（114日）表示，高盛必须要讲良心must have a heart），偿还此案给马来西亚造成的巨额损失，不要说你们不知道钱哪儿去了
    　　
    马来西亚向高盛发难前，该国前首相纳吉曾因牵涉此案在大选中落败，并遭到数十项指控。
    　　
    据《纽约时报》报道，该国财长林冠英14日在香港接受采访时说，马来西亚经受了一马公司案带来的痛苦创伤，向高盛寻求赔偿75亿美元，这一数额非常合理
    　　
    你看看马来西亚不得不承受的痛苦——不仅仅表现在数字上，还有创伤，林冠英说：你必须要讲良心，有时你会问，高盛会讲良心

    林冠英认为：我们遭受了极其巨大的损失，而你（高盛）是我们的财务顾问。”“你要怎么解释呢？不要告诉我你不知道钱哪儿去了。他说，高盛必须接受这些事实。
    　　
    主权投资基金一个马来西亚发展公司1MDB）是马来西亚前首相纳吉2009年就任总理后设立的国家投资基金，以国有资金从事投资。按照美国司法部的说法，2009年至2014年，一马公司数十亿美元遭侵吞。

    马来西亚首相马哈迪去年上台后，下令重新调查一马公司洗钱与贪腐案。目前，前首相纳吉已经因为此案及相关案件受到30多项指控，罪名包括滥用职权、背信和洗钱。
    　　
    随着调查的推进，一马公司的参与者——高盛也被置于聚光灯下。
    　　
    《纽约时报》报道称，上月，马来西亚对高盛提起刑事诉讼，指控后者通过为一马公司融资60多亿美元来欺骗投资者，马来西亚寻求高盛做出赔偿，同时要求判处两名高盛前银行家、两名一马公司前工作人员监禁。
    　　
    马来西亚财长林冠英当时称，马方寻求高盛赔偿总额75亿美元，分别是65亿美元的债券发行款项和10亿美元债券发行费用。
    　　
    按马来西亚总检察长汤米·托马斯说法，高盛承接一马公司3项债券发行业务，帮助一马公司筹集65亿美元，其间27亿美元资金遭侵吞。高盛收取了远高于市场水平的6亿美元债券发行费用。
    　　
    马方指认，一马公司债券发行得到高盛保荐，但提交的发行文件存在虚假、误导性陈述和重大遗漏。
    　　
    高盛此后将这些行为归咎于几名流氓银行家个人，并宣布会在法庭上对相关指控进行抗辩。
    　　
    据报道，高盛发言人当时表示，高盛遭到马来西亚前政府官员和一马公司前工作人员欺骗，会有力辩驳马方指控。该发言人还称：一马公司债券发行旨在筹集能令马来西亚受益的资金，但很大一部分资金遭盗用，马来西亚政府官员及其同伙从中渔利。
    　　
    过去一段时间里，马来西亚首相马哈迪与副首相安华均对高盛姿态强硬。

    马哈迪强调，高盛集团在一马公司案中欺骗了马来西亚；安华称，高盛在一马公司丑闻中扮演的角色令人作呕，其行为损害了马来西亚国家形象，损害了投资，而且由于这么多所谓可信且知名的金融机构串通一气，现在也对政府造成了负担

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