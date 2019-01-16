马来西亚财长：高盛骗我们钱 别说不知道钱去哪了

近期，马来西亚持续就“一马公司案”向美国著名投资银行高盛集团施压，并索赔75亿美元，高盛方面则试图将这起涉及数十亿美元的欺诈案归咎于少数“流氓”银行家。
对此，马来西亚政府并未买账。马来西亚财政部长昨日（1月14日）表示，高盛必须要“讲良心”（must have a heart），偿还此案给马来西亚造成的巨额损失，“不要说你们不知道钱哪儿去了”。
马来西亚向高盛发难前，该国前首相纳吉曾因牵涉此案在大选中落败，并遭到数十项指控。
据《纽约时报》报道，该国财长林冠英14日在香港接受采访时说，马来西亚经受了“一马公司案”带来的“痛苦”与“创伤”，向高盛寻求赔偿75亿美元，这一数额“非常合理”。
“你看看马来西亚不得不承受的痛苦——不仅仅表现在数字上，还有创伤，”林冠英说：“你必须要‘讲良心’，有时你会问，高盛会‘讲良心’？”
林冠英认为：“我们遭受了极其巨大的损失，而你（高盛）是我们的财务顾问。”“你要怎么解释呢？不要告诉我你不知道钱哪儿去了。”他说，“高盛必须接受这些事实。”
主权投资基金“一个马来西亚发展公司”（1MDB）是马来西亚前首相纳吉2009年就任总理后设立的国家投资基金，以国有资金从事投资。按照美国司法部的说法，2009年至2014年，一马公司数十亿美元遭侵吞。
马来西亚首相马哈迪去年上台后，下令重新调查一马公司洗钱与贪腐案。目前，前首相纳吉已经因为此案及相关案件受到30多项指控，罪名包括滥用职权、背信和洗钱。
随着调查的推进，一马公司的参与者——高盛也被置于聚光灯下。
《纽约时报》报道称，上月，马来西亚对高盛提起刑事诉讼，指控后者通过为一马公司融资60多亿美元来欺骗投资者，马来西亚寻求高盛做出赔偿，同时要求判处两名高盛前银行家、两名一马公司前工作人员监禁。
马来西亚财长林冠英当时称，马方寻求高盛赔偿总额75亿美元，分别是65亿美元的债券发行款项和10亿美元债券发行费用。
按马来西亚总检察长汤米·托马斯说法，高盛承接一马公司3项债券发行业务，帮助一马公司筹集65亿美元，其间27亿美元资金遭侵吞。高盛收取了远高于市场水平的6亿美元债券发行费用。
马方指认，一马公司债券发行得到高盛保荐，但提交的发行文件存在虚假、误导性陈述和重大遗漏。
高盛此后将这些行为归咎于几名“流氓”银行家个人，并宣布会在法庭上对相关指控进行抗辩。
据报道，高盛发言人当时表示，高盛遭到马来西亚前政府官员和一马公司前工作人员欺骗，会“有力辩驳”马方指控。该发言人还称：“一马公司债券发行旨在筹集能令马来西亚受益的资金，但很大一部分资金遭盗用，马来西亚政府官员及其同伙从中渔利。”
过去一段时间里，马来西亚首相马哈迪与副首相安华均对高盛姿态强硬。
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