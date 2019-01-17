美国男子在肯尼亚恐袭中遇难 曾是“911”幸存者

据美国侨报网报道，当地时间 15 日，肯尼亚首都内罗毕（ Nairobi ）的一家高级酒店里发生恐怖袭击事件，造成至少 14 人死亡，其中包括一名美国男子，该男子曾是 “911” 恐袭事件的幸存者。





当地时间 15 日下午 3 点左右， 5 名袭击者带着手榴弹、枪支和炸弹闯进内罗毕都喜酒店（ Dusit Hotel ），肯尼亚安全部队赶到后与之交火，对峙持续了大约 20 个小时，直到 16 日才解除危险， 5 名袭击者全部被击毙。

遇害的美国男子杰森 • 斯宾德勒（ Jason Spindler ）当时正在酒店中吃午餐，与其他客人一起被困。斯宾德勒在内罗毕当地经营一家投资公司，遇害当天正是他的 41 岁生日。美国国务院也确认了有一名美国公民死于肯尼亚恐袭。

2001 年的 “911” 恐袭事件发生时，斯宾得勒从世贸大楼逃生，当时他在华尔街投行所罗门兄弟公司担任分析师。随后他前往和平部队工作了一段时间，在肯尼亚等新兴市场从事技术及金融开发。

据报道，索马里

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宣称制造此次袭击。

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组织有关联的极端组织，近年来在索马里及其邻国多次发动恐怖袭击。

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