罚款4万亿韩元 韩国对走私黄金开出史上最大罚单

据《朝鲜日报》报道，韩国釜山地方法院 15 日对一起规模巨大的黄金走私案作出宣判，除了判处相关涉案人员 1 至 5 年有期徒刑外，还对他们处以共计 4 万亿韩元的罚款。这也成为了韩国司法史上最大的一张罚单。





据报道，涉案的这家韩国公司打着跨国贸易中介的幌子，实际上从事的是跨国走私金块的非法生意。他们的作案手法是先在中国香港大量购买金块，然后坐飞机人肉带到韩国金海机场和仁川机场。到了机场之后，他们会把黄金带到机场厕所里，交给那些早已等在那里将飞往日本的韩国乘客。这些韩国乘客利用日本机场检查不严的空子，把黄金偷偷走私到了日本。从 2015 年 7 月开始到 2016 年 12 月案发，这家公司先后动员了至少 5000 名韩国人参与到黄金走私里，非法获利超过 400 亿韩元。

韩国釜山地方法院以违反《特殊犯罪加重处罚法》（主要与关税、租金相关）等罪名，判处这起规模巨大的黄金走私案总负责人 A 被告有期徒刑 5 年，负责运输的 B 被告有期徒刑 2 年零 6 个月。另外，还分别对 A 被告和 B 被告处以 1.3338 万亿韩元和 1.3240 万亿韩元的罚款。另外，对于共犯的 C 被告等 6 人判处有期徒刑 1 年（缓期 2~3 年），最高处以 1.1829 万亿韩元的罚款。另外， 8 名被告还要共同承担 2.0100 万亿韩元的追加征收的关税。

对于这个天价罚单，韩国釜山地方法院方面表示：

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罚款是依据当时走私黄金的原价以及卖出价格作为参考标准。这些人的行为严重扰乱了税收秩序，对社会的危害非常大。

”

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