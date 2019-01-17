罚款4万亿韩元 韩国对走私黄金开出史上最大罚单

据《朝鲜日报》报道，韩国釜山地方法院15日对一起规模巨大的黄金走私案作出宣判，除了判处相关涉案人员1至5年有期徒刑外，还对他们处以共计4万亿韩元的罚款。这也成为了韩国司法史上最大的一张罚单。
据报道，涉案的这家韩国公司打着跨国贸易中介的幌子，实际上从事的是跨国走私金块的非法生意。他们的作案手法是先在中国香港大量购买金块，然后坐飞机人肉带到韩国金海机场和仁川机场。到了机场之后，他们会把黄金带到机场厕所里，交给那些早已等在那里将飞往日本的韩国乘客。这些韩国乘客利用日本机场检查不严的空子，把黄金偷偷走私到了日本。从2015年7月开始到2016年12月案发，这家公司先后动员了至少5000名韩国人参与到黄金走私里，非法获利超过400亿韩元。
韩国釜山地方法院以违反《特殊犯罪加重处罚法》（主要与关税、租金相关）等罪名，判处这起规模巨大的黄金走私案总负责人A被告有期徒刑5年，负责运输的B被告有期徒刑2年零6个月。另外，还分别对A被告和B被告处以1.3338万亿韩元和1.3240万亿韩元的罚款。另外，对于共犯的C被告等6人判处有期徒刑1年（缓期2~3年），最高处以1.1829万亿韩元的罚款。另外，8名被告还要共同承担2.0100万亿韩元的追加征收的关税。
对于这个天价罚单，韩国釜山地方法院方面表示：“罚款是依据当时走私黄金的原价以及卖出价格作为参考标准。这些人的行为严重扰乱了税收秩序，对社会的危害非常大。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost