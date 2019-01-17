中国扶植民企赶超西方 学者叹行动太晚

“国进民退”现象引起热议后，中国逾 20 省市推出扶植民营经济新政。分析认为，这背后得力于中美贸易战“助推”，中国政府寄望民营企业带头“技术赶超西方”，但这步走得太晚。





中国民间对“国进民退”的质疑声浪在 2018 年下旬达到高峰，中共最高领导人习近平则于当年 9 月 27 日表态，“要毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。”随后的一个多月里，习近平共 4 度喊话民营经济。





2018 年 11 月 1 日，民营企业座谈会召开，这也是习近平自 9 月 27 日以来第 4 度喊话要大力支持民营企业发展壮大。上海于同年 11 月 3 日推出 27 条提升民营经济活力的政策，成为第一个响应号召的省市。





根据整理，截至 1 月 8 日，已有 22 省份推出促进民营经济发展政策，从减税降费、缓解融资难融资贵问题、增强民营企业竞争实力、维护民营企业合法权益、优化营商环境和保障政策落实等方面给予民营企业支持。





官方的支持，部分是要消除民营企业对政府的疑虑，而中美贸易战则让中国政府意识到长期以来对外技术依赖，终究无法成为“强国”，选择强力扶持民营经济，寄望它们可以活跃起来，将制造业“做大做强”。





上海复旦大学中国经济研究中心教授孙立坚表示，中国在中美贸易战中发现，自己没有核心技术，就很难维持经济发展。但中国国企在经济发展过程中，转而投入基础建设、金融业，民企现在才是制造业的主要参与者。





他说，因此国家才会祭出手段扶持民营经济，希望能够再回到 2008 年以前的荣景，只是当时是由台资、港资、外资的技术带动中国制造业发展，中国希望民企能扮演昔日外资的角色，让中国经济恢复良好的循环。





孙立坚表示，在美国对中国发动智慧财产权的围堵之下，中国政府肯定还会继续制定政策激励民营企业。中国过去都是借助外资做制造业，技术也在别人身上，“中美贸易战逼着中国把拖下来课题解决掉。”





他指出，日本和台湾当年都是靠本土企业学习高端技术形成核心竞争力，进而产生一些很有影响力的跨国品牌，“中国也想要走上这条成功的道路，若没有技术，只有劳动干劲是没有用处的。”





中美贸易战固然让中国意识到要补“技术短版”，但在经济遭受贸易战挫败之下，目前包括北京、天津在内的 7 个省市都已下修今年经济成长，在经济形势更为严峻的 2019 年，要在制造技术重整旗鼓、进口替代并非易事。





“时机是最大的挑战，在经济下滑期间扶植民营企业，难度还是很大”。孙立坚感慨，中国没趁经济高速成长的那一段荣景建立自有品牌，让民营企业一跃成为带领中国经济发展的主要力量，现在做有点太晚，但肯试至少有机会。（中央社）

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