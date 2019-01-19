斯里兰卡总统盛赞杜特尔特：禁毒战争是世界榜样

据《菲律宾世界日报》 17 日报道，到访菲律宾的斯里兰卡总统迈特里帕拉 ˙ 西里塞纳 - 马恩省周三（ 16 日）称，菲律宾总统杜特尔特压制非法毒品的行动是全世界的榜样。

正在菲律宾进行五天国事访问的西里塞纳 - 马恩省还说，他的国家打算在反非法毒品的战斗中，追随杜特尔特总统的 “ 脚步 ” 。在菲律宾总统府国宴的讲话中，西里塞纳 - 马恩省说， “ 你（杜特尔特）进行的反罪恶和毒品的战争，是全世界的一个榜样。 ”

他补充说， “ 毒品在我的国家是猖獗的，我认为我的国家应该追随你的脚步。 ” 这不是西里塞纳 - 马恩省第一次表示对杜特尔特反毒战争的钦佩。在 2018 年 7 月，该斯里兰卡领袖曾说，他的政府将开始吊死毒犯和许诺 “ 复制 ” 菲律宾反毒战争的 “ 成功 ” 。





据菲律宾媒体此前报道，杜特尔特 2016 年上任后强力禁毒，联合国毒品和犯罪问题办公室、联合国法外处决事务特别报告员以及人权组织都指控杜特尔特，默许执法人员在禁毒时直接处决毒犯，剥夺了他们获得公平审判的机会。

“ 人权组织 ” 称，菲律宾被 “ 法外处决 ” 的毒犯人数已直逼 2 万，但菲律宾警方最新数据显示， 2016 年 7 月以来，只有 4800 多名毒犯因拒捕被杀，外界所称 “ 法外处决 ” 事件，并非警方所为。

据报道，杜特尔特对于 “ 法外处决 ” 相关指控的立场反复，有时夸耀自己手下有一支行刑队，甚至曾亲手处决罪犯，有时却又表示这是子虚乌有的指控，就算真的有 “ 法外处决 ” 的情况，也非政府所允许。

菲律宾人权人士去年就已为血腥的禁毒行动，向国际刑事法院控告杜特尔特违反人道罪，杜特尔特称国际刑事法院对菲律宾

“

法外处决

”

案件无管辖权，同时一怒之下决定退出国际刑事法院。

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