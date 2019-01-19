马来西亚拒发以运动员签证 以色列批马哈迪狂热反犹

“ 可耻！ ” 以色列外交部 17 日发表声明，严厉批评马来西亚政府拒绝向以运动员发放签证、阻止他们去马国参加世界残障游泳锦标赛的行为。

据《以色列时报》 17 日报道，该国外交部发表声明称，马国政府的 “ 可耻的决定与奥林匹克精神背道而驰。 ” 马方作出这一决定，毫无疑问是被马来西亚首相马哈迪 “ 狂热的反犹主义 ” 带偏了。以外交部呼吁国际残奥委会能 “ 纠正马方错误行径 ” 或 “ 改变赛事主办地 ” 。





马来西亚《新海峡时报》报道称，马哈迪上周对媒体表示，马来西亚不承认以色列国，为以色列人发放签证违反马来西亚法律。 16 日，马来西亚外长赛夫丁公开表示， 马内阁已作出决定，今后马来西亚不仅不会主办有以色列代表参与的任何大型活动及项目，更不会允许以色列代表入境马来西亚参加任何层次、任何规模的大型活动及项目。同日，马来西亚青年与体育部副部长沈志强表示，马来西亚不会允许以运动员入境，这是对以色列不断压迫巴勒斯坦人民的抗议。

计划于 7 月 29 日至 8 月 4 日举行的 2019 年世界残障游泳锦标赛，是 2020 年东京残奥会的资格赛。国际奥委会称，对于马政府的表态感到 “ 极度失望 ” ，但会持续与当地的筹委会沟通。

作为以穆斯林为主体的国家，马来西亚一贯在巴以问题上坚定支持巴勒斯坦，不与以色列建立正式外交关系，不准以色列公民擅自入境该国或该国公民入境以色列，除非事先取得特殊许可。马来西亚也并非首次在体育事件上展现这一政治立场。路透社报道称，马哈迪对以色列的不满由来已久。早在

1970

年，他就在一部著作中，将犹太人描述为

“

鹰钩鼻

”

。





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