“苏迈配”组阁成形 赖清德确定请辞

民进党主席补选结果昨出炉，由前行政院秘书长卓荣泰胜出。由于行政院长赖清德坚持为九合一败选请辞，内阁将启动改组，府院党运作将有新的调整。立法院临时会最快周三（9日）三读通过今年度中央政府总预算案，赖揆就会在周四院会提出内阁总辞，新内阁将由苏贞昌出任行政院长、陈其迈接任副院长。
“苏迈配”成形，除了隶属总统职权的国防、外交等相关部会，其余阁员多由苏贞昌决定人选，目标就是要迅速整队，尽速上手，让执政团队重获人民信任。
苏贞昌接阁揆陈其迈副院长
对于苏贞昌与蔡英文未来的合作及互动，党政高层分析，先前赖清德因为“太尊敬小英”，事事都以小英意见为主，导致许多事情到最后都未处理；苏接任阁揆，可以协助处理“小英不想做的事”，做一些政治性的决定，因此反而“更看好苏贞昌与小英的结合”。
虽然党内希望赖揆留任，赖已公开表示“时间一到就会坚定地离开”，这段期间党政高层也曾与赖交换意见，确知赖不会留任的态度。据了解，在辞去阁揆后，赖希望先休息一下。
立院副院长蔡其昌受访表示，未来新内阁将有两大重要任务，第一是承担国家治理，让行政院更接地气，让人民有感，呈现新气象；第二则是协助小英连任总统。
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