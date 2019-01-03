智库报告：中国在中东销售武装无人机来者不拒

伦敦智库皇家联合研究所的一份报告说，中国正在满足中东对武装无人机日益上涨的需求，给中东这个安全状况已经紧张的地区增添新的军事能力。
这份报告的作者之一布隆克说，北京在海外销售无人机技术时基本上来者不拒。
布隆克对美国之音说：“由于美国明确禁止出口其被视为偶像级的‘捕食者’（Predator）和‘死神’（Reaper，又译‘收割者’）武装无人机，向英国和法国出口例外，中国趁机在一定程度上满足了需求。虽然中国的“翼龙”系列和彩虹-4系列无人机在技术上不如美国的产品，但是中国对任何想购买无人机的国家基本有求必应。“
英国皇家联合研究所的报告说，美国在中东一些地区使用过无人机，中国造的无人机远不如美国无人机先进，但是中国无人机的售价大大低于美国产品，而且更容易买到。
与此同时，以色列、土耳其和沙特阿拉伯正在自行研发武装无人机。布隆克说，伊朗等国家在常规部队会面临危险的情况下使用无人机执行任务。
布隆克还说：“有了基本是仿制以色列的无人机，伊朗得以在伊拉克和叙利亚发动空中攻击，尽管伊朗空军早已落伍、能力有限，而且伊朗也不敢在美国和以色列这些潜在对手控制的天空出动空军。”
美国总统特朗普曾承诺放松美国武装无人机的出口，但目前不清楚什么时候开始实施。英国皇家联合研究所这份报告的作者说，美国的这项政策很可能对整个中东地区的无人机使用有重大影响。（美国之音）
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