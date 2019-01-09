美中争雄，东南亚国家担心成为角斗场

新加坡官方的一个智库星期一（ 1 月 7 日）公布的最新调查结果发现，东南亚国家联盟地区将近 70% 的受访者认为美中两国在东南亚 “ 势必发生冲突 ” 。他们因此担忧东南亚地区会成为美中两国的角斗场。





调查还发现，东盟国家对美国是否会成为本地区的可靠战略伙伴表示质疑，但是，同时担忧中国将东南亚纳入自己的势力范围。





美中在东南亚 “ 势必发生冲突 ”





这项调查由新加坡尤索夫伊萨东南亚研究所（ ISEAS-The Yusof Ishak Institute ）旗下的东盟研究中心进行的。来自东盟 10 国的商界、民间、学界与政府机构的一千多名专家参与了这项名为 “ 东南亚形势： 2019” （ The State of South East Asia: 2019 ）的调查。





调查发现， 68.4% 的受访者认为，美中两国在东南亚 “ 势必发生冲突 ” （ on a collision course ）。这种想法在马来西亚、缅甸与印尼尤为突出。只有 22.5% 的受访者认为美中能化解分歧，建立合作关系。





调查说，中国毫不掩饰要在全球事务中重获自己所认为的合法地位的野心，东南亚将是中国的试验地，而美国不会不做任何斗争，就拱手让出自己在东南亚的 “ 主导地位 ” 。





似乎是为了给调查作出注释，在调查结果公布的同一天，美国麦康贝尓号导弹驱逐舰 (USS McCampbell) 在星期一进入中国声称拥有主权的帕拉塞尔群岛（中国所称的西沙群岛）实施航行自由行动，挑战美国所说的北京对这一主权有争议海域 “ 过分的海权主张 ” 。中国认为美国的行为违法，敦促美方停止这类行动。





美国的可靠性令人怀疑，美国需进一步澄清 “ 印太战略 ”





调查邀请受访者对美国过去一年在全球的影响力、特朗普总统与东南亚的接触以及美国作为可靠的战略伙伴和地区安全保障者三个问题作出回答，结果发现，民众对美国的整体反应都是负面的。





大约百分之 60% 的受访者认为美国全球力量和影响力在过去的一年 “ 有所衰退 ” 或是 “ 大幅衰退 ” 。这种看法在菲律宾（ 75.5% ）、新加坡（ 72% ）、文莱（ 68.2 ）以及马来西亚（ 67.6% ）四国中最为明显。有三分之一的受访者认为，美国对东南亚国家已没有任何影响力。越南是唯一的国家，民众对美国的正面情绪高于负面情绪。





68% 的人认为，特朗普政府与东南亚国家的接触有所下降甚至大幅度下降。另外，多数受访者（ 68.1% ）不能确定美国是否依然是可靠的战略伙伴和地区安全的保障者。





调查结果还显示，特朗普政府的 “ 印太战略 ” 不太可能取得大的进展。 61.3% 的受访者认为， “ 印太战略 ” 的理念不清晰，需要更多的解释。调查人员认为，这是东南亚国家在呼吁美国进一步详细澄清印太战略。 25.4% 的人的认为印太战略是针对中国的， 还有 17.3% 的人认为中国的印太战略会破坏东盟的重要性以及东盟在该地区的地位。





中国在区域内经济影响力最大，但加入 “ 一带一路 ” 需谨慎





虽然东盟国家民众对美国的可靠性表示担忧，这并不代表他们更加信任中国。调查发现，受访者对中国、尤其是中国提出的 “ 一带一路 ” 倡议，也持有戒心。





73% 受访者认为，中国对区内的经济影响力最大，而且，中国对东盟地区的政治影响力已超过美国。但是 , 只有 8.9% 的受访者视中国为 “ 无害且善良的势力 ” 。





超过 45% 的受访者认为中国将成为 “ 修正主义大国 ” （ revisionist power ）， “ 有意图将东南亚纳入自己的势力范围 ” 。这样的看法在菲律宾、越南、新加坡、柬埔寨、泰国和印度尼西亚非常具有代表性。





另有 35.3% 的受访者认为，在美国减少与东南亚的接触后，中国将提供不同的替代性领导。

此外，有 70% 的受访者认为，政府在商讨参与中国的 “ 一带一路 ” 计划时应该保持审慎态度，避免承受过量的债务，其中马来西亚、菲律宾与泰国的受访者最重视上述观点。





将近半数受访者指出，中国国家主席习近平提倡的 “ 一带一路 ” 会把东盟国家纳入中国的轨道。 35% 的受访者认为 ,“ 一带一路 ” 项目下的中国投资为区域内国家提供了基建急需的资金。但也有三分之一受访者觉得， “ 一带一路 ” 计划缺乏透明度。 16% 受访者预测 “ 一带一路 ” 计划将会失败。





调查还希望受访者选出最信任的国家。在中国、欧盟、印度、日本和美国的几个选项中，受访者选出最信任的国家是日本。（美国之音）

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