崔天凯暗批美国反中人士：新冷战鼓吹者





中国驻美大使崔天凯 7 日在纽约一场公开演讲说，中国将继续与美国合作，建立强劲稳定的双边关系。他还暗批美国反中人士是“新冷战的鼓吹者”，呼吁各方跟这些自称战略家的人说“不”。





据中国驻美大使馆官网发布，美国中国总商会 7 日在纽约举行 2019 中国农历新年晚宴，崔天凯应邀发表主旨演讲并作以上表示。





他说，过去 40 年历史充分证明，中国改革开放、中美关系正常化及健康发展造福两国，泽被世界。对于中国和美国来说，合则两利，斗则两伤，合作是唯一正确选择。





中美刻正进行经贸磋商，美国内部主战、主和两派分歧。崔天凯意有所指说，现在世界上“有些地方”企图关上大门，切断与外界的联系，这反映了一种狭隘和短视的世界观。如果试图关门，不仅会把别人关在门外，更会把自己锁在屋里。而且，“要求别人提供准入，自己却在筑墙垒壁的做法是行不通的”。





他还暗批反中人士：要想在当今世界取得成功，就要了解政治和经济之间是存在互动的，但绝不能被狭隘的“政治正确”所误导。“不要幻想那些自称为战略家的人能帮你们解决问题”，这些人实际上是“新冷战”的鼓吹者。





崔天凯呼吁对那些主张破坏国际供应链、分裂全球市场、脱钩中美经济、鼓吹“零和”对抗甚至“新冷战”的人，要敢于说“不”。





针对华为、中兴等多家陆企在美国遭到限制阻碍，崔天凯向在场企业界人士表示，自己了解在美中国企业有时面临“被关门”的遭遇，对此表示关切和反对。他建议中企“不要放弃，不要屈服”。最好的回应是更加开放，要对开放和互利合作保持信心。





崔天凯说，对于中国企业来说，开放也意味着要始终乐于向美国伙伴学习，不仅学习技术和管理，更重要的是学习想像能力和创新文化。（中央社）

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