白宫：中国逮捕两名在华的加拿大人是非法行为

白宫官员 1 月 7 日星期一表示，中国政府拘留两名在华的加拿大人属于非法。加拿大总理特鲁多与美国总统特朗普同意继续争取他们获释。此前，白宫一直没有公开谈论这两名加拿大人被逮捕一事。





白宫发言人桑德斯在一份声明中表示，特朗普总统与特鲁多总理星期一通话，讨论了两名在华的加拿大公民被非法拘留以及双边贸易议题。





加拿大应美国的引渡要求于 12 月 1 日逮捕华为公司首席财务官孟晚舟。据信，引渡要求与华为公司涉嫌违反针对伊朗的制裁令有关。





之后，中国在 12 月中旬以 “ 危害国家安全 ” 为由，在北京逮捕加拿大前外交官康明凯（ Michael Kovrig ）以及加拿大商人迈克尔 · 斯帕弗 (Michael Spavor) 。加拿大随即要求中国立即将其释放。





杜鲁多星期一与特朗普通话时表示，中国拘留这些加拿大人显然是对孟晚舟被捕进行报复。

特鲁多办公室的电话摘要表示，对于美国在回应两名加拿大人在华被任意拘留时发表的强有力的支持声明，特鲁多总理向川普总统表示了感谢，双方同意将继续争取他们的获释。





特朗普曾表示，如果有利于国家安全或美中达成贸易协议，他会干预美国司法部对孟晚舟的案件。之后，加拿大外长弗里兰（ Chrystia Freeland ）曾含蓄地批评特朗普把孟晚舟案件作为中国贸易谈判筹码的说法。（美国之音）

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