伊朗外交部证实拘留美海军退伍军人:美政府已获悉

据美国有线电视新闻网消息，伊朗外交部 9 日证实，美国海军退伍军人迈克尔 · 怀特在伊朗被拘留。

“ 迈克尔 · 怀特不久前在马什哈德市北部。在他被捕后数日，美国政府通过瑞士驻德黑兰大使馆获悉了此事。 ” 伊朗外交部发言人巴赫拉姆 · 卡西米说道。

发言人卡西米还否认了迈克尔 · 怀特在伊朗监狱中遭受虐待的指控。 “ 此人的案件目前正在被处理，将在适当时候向公众公布有关案件的更多细节。 ” 他补充说。





8 日，怀特的墓前乔安妮 · 怀特在接受美国有线电视新闻网时对怀特的身体健康问题表示了担忧， “ 因为他患有癌症，还有哮喘 ” 。其母透露，迈克尔 · 怀特于去年 7 月 9 日从洛杉矶飞往迪拜，然后飞往了伊朗。

他的母亲还透露，迈克尔 · 怀特四五年前在网上认识了一位伊朗女人，在过去几年，他曾 4 次前往伊朗看她， “ 他说这是他的女朋友 ” 。

但乔安妮 · 怀特拒绝与媒体讨论有关迈克尔 · 怀特被拘留的原因，只是说： “ 我只是想他安然无恙地回家 ” 。

报道还提到，迈克尔 · 怀特其实是有妻子的。他的妻子卢佩 · 怀特说，她上次见到她的丈夫是 7 月 9 日。第二天，迈克尔 · 怀特还发短信告诉她说，自己正在出差，要去两个星期。她也表示，迈克尔 · 怀特与一个伊朗女人在过去 6 年都有联系，并会去看望她。

但对于迈克尔 · 怀特在伊朗被拘留一事，她表示并不知道， “ 国务院没有联系我 ” 。

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