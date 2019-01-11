美陆军关注3大关键领域：避免陷入持久战

美国《防务新闻》周刊网站 1 月 9 日发表题为《美国陆军为避免持久战而关注 3 大重点领域》的报道称，随着美国陆军的多领域作战（ MDO ）理念继续发展并接受检验，陆军发现了在任何重大冲突之前需要重点关注的 3 个关键领域。

美国陆军能力整合中心负责人埃里克 · 韦斯利中将 2018 年 12 月 9 日对媒体记者说，在他的办公室继续测试 MDO 理念并开展相关演练之际，对 “ 竞争空间 ” （即双方爆发冲突之前的时间段）的关注将令美国陆军处于掌控冲突如何展开的强有力地位。

韦斯利说： “ 我们发现，充分利用竞争空间是了解冲突态势的最重要方面。我们必须扩大这方面的能力，我们现在并未完全准备好这样做。 ”

韦斯利说，第一个关键领域是应对信息战和非常规战。对关注俄罗斯近年来所作所为的人士而言，这并不令人感到意外。

韦斯利把第二个关键领域称为 “ 进行战场情报准备 ” 。其核心涉及研究敌方战斗序列，以及了解冲突可能如何展开。

韦斯利说： “ 上世纪 80 年代我们在西欧一直这么做，此后我们撤出了欧洲大陆，在这方面我们现在做得不及过去。此外，还有一些方面是我们上世纪 80 年代未做过的，而现在必须做。 ”

第三个领域是，让部队保持足够的灵敏性，在必要时能够迅速介入一场冲突。韦斯利认为，这样做 “ 避免了持久冲突。如果你能迅速转变，迫使对手重新进行判断，那么就能避免陷入一场持久冲突的必要性 ” 。

韦斯利的团队度过了忙碌的一年，在发布 MDO1.5 版的同时改进和测试他们的想法，并将陆军能力整合中心从隶属陆军训练和教育司令部调整为隶属陆军新成立的未来司令部。尽管在组织架构上有所调整，但陆军能力整合中心仍设在弗吉尼亚州尤斯蒂斯堡。

报道称，通过让陆军训练和教育司令部继续管理人事等基本行政事务，陆军能力整合中心能够集中精力在最需要的领域使用其有限人手。

韦斯利说， “ 我们并不是在白费工夫。相反，我们还必须改变我们的风气，变革我们的组织架构，以便其充分融入 ” 未来司令部。

当被问及是否担心陆军能力整合中心的人员有太多上司时，韦斯利驳斥这些担心不切实际。

他说，有时候， “ 只有一个上司是不切实际的奢望，尤其是当你谈论必须促使整个事业现代化时 —— 不仅包括装备的现代化，还包括信条、组织、培训、领导人培养、政策、设施和人员方面的现代化 ” 。





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