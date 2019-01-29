中国要求WTO上诉机构对美国对华商品加征关税申述作出裁决

中国周一启动了世界贸易组织 (WTO) 的法律程序，要求 WTO 就北京方面针对美国对 2,340 亿美元中国商品征收关税提出的申述举行听证会，并严厉指责美国阻挠任命可以对此做出裁决的法官。





一位中国驻 WTO 代表在世贸组织的一次会议上表示，中国希望一个专家组对去年 4 月提起的申诉作出裁决。该申诉旨在阻止美国特朗普总统发起的世界两大经济体之间的贸易战中美国对中国进口商品征收关税。





根据一份会议笔录，中国代表说， “ 这公然违反了美国在 WTO 协议下的义务，对多边贸易体制构成了系统性挑战。 ”





“ 如果美国继续肆意违反这些原则而不承担后果，那么这个组织未来的生存能力将处于可怕的危险之中。 ”





从 2018 年 7 月 6 日起，美国开始对价值约 340 亿美元的中国进口商品加征 25% 的关税，从 9 月 24 日起对价值约 2,000 亿美元的中国进口商品加征 10% 的关税。





作为回应，中国对美国商品也加征关税。





美国官员在会议上表示，中国利用世贸组织体系作为扭曲贸易政策的挡箭牌，中国正在通过 “ 极其不公平和扭曲贸易的强制技术转让政策和做法，以及透过这种毫无根据的争论 ” 破坏世界贸易体系。





这位美国官员表示， “ 威胁世界贸易组织体系整体生存能力的是中国，肯定不是美国。 ”





像最近发起的其他案件一样，中国的案件可能很快变得无法解决，因为美国的行动已经暂停了对审理贸易争端上诉的法官的任命。





华盛顿表示，法官经常违反世贸组织的程序，而且越权。在周一的会议上，中国重申了自己的立场，而中国和其他 70 个 WTO 成员国则再次呼吁美国停止阻挠法官的任命。





世贸组织上诉机构 —— 全球贸易的最高法院 —— 只剩下三名法官，其中两名将于 12 月卸任。世贸组织规则要求三名法官审理上诉。





中国称，美国阻止法官任命的行动是非法的。它援引世贸组织的规则称， “ 职位空缺一经出现应予以填补 ” 。





巴西代表在会上表示，

“

如果不采取任何行动，我们将目睹作为世贸组织争端解决机制核心的一个机构关门。时间是最重要的。

”(

路透社

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